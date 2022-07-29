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ЦСР предлагает приравнять цифровые права к ценным бумагам

Но это закроет лишь часть пробелов в нынешнем регулировании цифровых прав, которое требует серьезной проработки
Наталья Заруцкая
Сейчас в российском законодательстве есть понятие токена и описание прав, которые появляются у его приобретателя, но вместе с тем там имеются пробелы относительно регулирования токенов/цифровых активов / PIXABAY

Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает распространить законодательство о ценных бумагах на цифровые права (токены), следует из его доклада «Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов», с которым ознакомились «Ведомости». ЦСР соотнес криптоактивы с традиционными финансовыми инструментами, ценными бумагами, и сделал вывод, что многие токены следует рассматривать не как принципиально новую сущность, а как особый способ учета ценных бумаг – посредством блокчейна, пояснил руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.

Представитель ЦБ не прокомментировал предложения ЦСР по существу, но сообщил, что регулятор прорабатывает с участниками рынка вопросы, связанные с развитием рынка цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных