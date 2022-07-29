ЦСР предлагает приравнять цифровые права к ценным бумагам

ЦСР предлагает приравнять цифровые права к ценным бумагамНо это закроет лишь часть пробелов в нынешнем регулировании цифровых прав, которое требует серьезной проработки
Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает распространить законодательство о ценных бумагах на цифровые права (токены), следует из его доклада «Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов», с которым ознакомились «Ведомости». ЦСР соотнес криптоактивы с традиционными финансовыми инструментами, ценными бумагами, и сделал вывод, что многие токены следует рассматривать не как принципиально новую сущность, а как особый способ учета ценных бумаг – посредством блокчейна, пояснил руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.
Представитель ЦБ не прокомментировал предложения ЦСР по существу, но сообщил, что регулятор прорабатывает с участниками рынка вопросы, связанные с развитием рынка цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.