Акции с высокой альфой: стоит ли покупать их сейчас

Российский рынок с начала спецоперации находится в боковике, но даже в такие периоды есть бумаги, которые держатся лучше индексов. К таким относят акции с так называемой высокой альфой: у них, с одной стороны, есть внутренние драйверы для роста независимо от рыночных условий, а с другой – низкий показатель риска.