Акции с высокой альфой: стоит ли покупать их сейчас

Акции с высокой альфой: стоит ли покупать их сейчасАльфа-стратегии могут быть очень прибыльными, но для результата придется запастись терпением
Российский рынок с начала спецоперации находится в боковике, но даже в такие периоды есть бумаги, которые держатся лучше индексов. К таким относят акции с так называемой высокой альфой: у них, с одной стороны, есть внутренние драйверы для роста независимо от рыночных условий, а с другой – низкий показатель риска.
Аналитики «БКС мир инвестиций» выделили из индекса широкого рынка Мосбиржи (100 бумаг) акции с сильной альфой, которые обогнали рынок в последние квартал, полгода и год. Эксперты отмечают, что обычно коэффициент альфа считается за несколько лет, но в быстро меняющихся условиях стоит отследить, какие акции имели положительную альфу до начала спецоперации на Украине и смогли сохранить ее.
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