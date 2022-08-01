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Акции с высокой альфой: стоит ли покупать их сейчас

Альфа-стратегии могут быть очень прибыльными, но для результата придется запастись терпением
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Российский рынок с начала спецоперации находится в боковике, но даже в такие периоды есть бумаги, которые держатся лучше индексов. К таким относят акции с так называемой высокой альфой: у них, с одной стороны, есть внутренние драйверы для роста независимо от рыночных условий, а с другой – низкий показатель риска.

Аналитики «БКС мир инвестиций» выделили из индекса широкого рынка Мосбиржи (100 бумаг) акции с сильной альфой, которые обогнали рынок в последние квартал, полгода и год. Эксперты отмечают, что обычно коэффициент альфа считается за несколько лет, но в быстро меняющихся условиях стоит отследить, какие акции имели положительную альфу до начала спецоперации на Украине и смогли сохранить ее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных