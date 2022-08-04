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Банк России возлагает большие надежды на банки и граждан в перестройке экономики

Их роль растет в условиях отсутствия иностранных инвестиций и закрытия рынка международного капитала
Екатерина Литова Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России готовит финансовый рынок к существованию и развитию в условиях санкций – на фоне отсутствия внешних инвестиций в страну роль банков, малого и среднего бизнеса и граждан в трансформации экономики становится едва ли не ключевой. Поэтому задач у ЦБ много – стимулировать банки кредитовать не самые прибыльные проекты (не без помощи государства) и расширять инструменты на рынках капитала, делая механизмы их формирования понятными и прозрачными. Свои предложения ЦБ собрал в докладе, который опубликовал для обсуждения с рынком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных