Банк России возлагает большие надежды на банки и граждан в перестройке экономики

Банк России готовит финансовый рынок к существованию и развитию в условиях санкций – на фоне отсутствия внешних инвестиций в страну роль банков, малого и среднего бизнеса и граждан в трансформации экономики становится едва ли не ключевой. Поэтому задач у ЦБ много – стимулировать банки кредитовать не самые прибыльные проекты (не без помощи государства) и расширять инструменты на рынках капитала, делая механизмы их формирования понятными и прозрачными. Свои предложения ЦБ собрал в докладе, который опубликовал для обсуждения с рынком.