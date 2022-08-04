Банк России возлагает большие надежды на банки и граждан в перестройке экономики

Банк России возлагает большие надежды на банки и граждан в перестройке экономикиИх роль растет в условиях отсутствия иностранных инвестиций и закрытия рынка международного капитала
Банк России готовит финансовый рынок к существованию и развитию в условиях санкций – на фоне отсутствия внешних инвестиций в страну роль банков, малого и среднего бизнеса и граждан в трансформации экономики становится едва ли не ключевой. Поэтому задач у ЦБ много – стимулировать банки кредитовать не самые прибыльные проекты (не без помощи государства) и расширять инструменты на рынках капитала, делая механизмы их формирования понятными и прозрачными. Свои предложения ЦБ собрал в докладе, который опубликовал для обсуждения с рынком.
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