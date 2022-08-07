В какие реальные активы вкладывать инвестору

Когда на рынке царит страх долгосрочной инфляции и рецессии, нужно шире диверсифицировать портфель за счет реальных активов, таких как золото, недвижимость, предметы искусства и раритетные автомобили, пишут аналитики Goldman Sachs на своем сайте. Испытанная десятилетиями стратегия – купить и держать в портфеле 60% акций и 40% облигаций – в этом году оказалась провальной, показав худший результат со времен Второй мировой войны, подсчитали в инвестбанке. Портфель, состоящий на 60% из акций индекса S&P 500 и на 40% из 10-летних казначейских облигаций США, упал в первой половине года примерно на 20%.