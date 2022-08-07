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В какие реальные активы вкладывать инвестору

Частным инвесторам подойдут золото и недвижимость, картины и ретро-автомобили – удел богатых и знатоков
Инга Сангалова
Самый популярный реальный актив в России – золото / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Когда на рынке царит страх долгосрочной инфляции и рецессии, нужно шире диверсифицировать портфель за счет реальных активов, таких как золото, недвижимость, предметы искусства и раритетные автомобили, пишут аналитики Goldman Sachs на своем сайте. Испытанная десятилетиями стратегия – купить и держать в портфеле 60% акций и 40% облигаций – в этом году оказалась провальной, показав худший результат со времен Второй мировой войны, подсчитали в инвестбанке. Портфель, состоящий на 60% из акций индекса S&P 500 и на 40% из 10-летних казначейских облигаций США, упал в первой половине года примерно на 20%.

Реальные активы помогут защититься от инфляции, уверены аналитики Goldman Sachs и предлагают инвесторам формировать портфель из примерно равного соотношения трех видов активов – акций, облигаций и реальных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных