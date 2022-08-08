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Инвесторов обрадовал перенос срока допуска дружественных нерезидентов к торгам

Нерезиденты придут на рынок нескоро, а их влияние на него переоценивается, считают эксперты
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Российский фондовый рынок положительно отреагировал на перенос срока допуска дружественных нерезидентов к торгам – на открытие 8 августа индекс Мосбиржи вырос на 2,5% до 2106 пунктов. По итогам торгового дня бенчмарк вырос на 1,66%.

Иностранные инвесторы отрезаны от российского фондового рынка с 28 февраля. 26 июля Московская биржа объявила, что предоставит с 8 августа доступ к фондовому и срочному рынкам нерезидентам из дружественных стран, а также юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Но вечером 5 августа площадка отменила открытие торгов на фондовом рынке, оставив только срочный. Причина – указ президента, опубликованный 5 августа, который вводит временный запрет недружественным нерезидентам на совершение сделок с акциями ряда российских компаний, перечень которых вскоре должны определить правительство и ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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