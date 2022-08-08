Инвесторов обрадовал перенос срока допуска дружественных нерезидентов к торгам

Иностранные инвесторы отрезаны от российского фондового рынка с 28 февраля. 26 июля Московская биржа объявила, что предоставит с 8 августа доступ к фондовому и срочному рынкам нерезидентам из дружественных стран, а также юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Но вечером 5 августа площадка отменила открытие торгов на фондовом рынке, оставив только срочный. Причина – указ президента, опубликованный 5 августа, который вводит временный запрет недружественным нерезидентам на совершение сделок с акциями ряда российских компаний, перечень которых вскоре должны определить правительство и ЦБ.