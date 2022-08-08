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ЦБ хочет снизить интерес инвесторов к спекулятивным сделкам с нерезидентами

Он вводит полугодовой запрет на операции с российскими бумагами, зачисленными от иностранных депозитариев
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Банк России хочет предотвратить спекулятивные операции с российскими бумагами. Речь идет о сделках, когда нерезиденты с дисконтом продают их местным инвесторам на внебиржевом рынке. ЦБ вводит шестимесячный запрет депозитариям и регистраторам (ведут учет владельцев ценных бумаг) на операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей. Исключение – бумаги, приобретенные до 1 марта.

Из-за санкций сформировался внебиржевой рынок торговли российскими бумагами, например, если бумагой владел иностранный нерезидент, готовый продать ее с дисконтом. Российские брокеры стали предлагать клиентам приобрести ценные бумаги у нерезидентов в иностранных юрисдикциях c обещаниями перевести такие активы в отечественные депозитарии, пишет ЦБ. Но, напоминает он, инвесторы не смогут свободно распоряжаться купленными бумагами, а гарантий получения ожидаемого финансового результата нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных