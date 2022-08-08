ЦБ хочет снизить интерес инвесторов к спекулятивным сделкам с нерезидентами

Банк России хочет предотвратить спекулятивные операции с российскими бумагами. Речь идет о сделках, когда нерезиденты с дисконтом продают их местным инвесторам на внебиржевом рынке. ЦБ вводит шестимесячный запрет депозитариям и регистраторам (ведут учет владельцев ценных бумаг) на операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей. Исключение – бумаги, приобретенные до 1 марта.