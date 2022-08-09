Граждане предпочитают копить с помощью страховок

Граждане предпочитают копить с помощью страховокСборы накопительного страхования растут на фоне спада в остальных сегментах рынка
Сборы страховщиков по накопительному страхованию жизни (НСЖ) в первом полугодии 2022 г. подскочили на 72,7% относительно показателя прошлого года, достигнув 117,7 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС). При этом выплаты по НСЖ за шесть месяцев выросли более чем в два раза – с 16,9 млрд до 35,5 млрд руб.
НСЖ стал единственным сегментом страхования жизни, сборы по которому выросли, – весь рынок в первом полугодии упал на 7,1% до 233,2 млрд руб. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), второму крупному виду страхования жизни, сократились на 48,7% – с 100,9 млрд до 51,7 млрд руб. Премии по страхованию жизни заемщиков на фоне падения спроса на кредиты сократились на 27,6% до 45 млрд руб. По прочим видам страхования совокупные премии снизились на 4,8% до 18,8 млрд руб.