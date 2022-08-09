Граждане предпочитают копить с помощью страховок

НСЖ стал единственным сегментом страхования жизни, сборы по которому выросли, – весь рынок в первом полугодии упал на 7,1% до 233,2 млрд руб. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), второму крупному виду страхования жизни, сократились на 48,7% – с 100,9 млрд до 51,7 млрд руб. Премии по страхованию жизни заемщиков на фоне падения спроса на кредиты сократились на 27,6% до 45 млрд руб. По прочим видам страхования совокупные премии снизились на 4,8% до 18,8 млрд руб.