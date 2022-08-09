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Граждане предпочитают копить с помощью страховок

Сборы накопительного страхования растут на фоне спада в остальных сегментах рынка
Софья Шелудченко
Граждане стали чаще покупать инвестиционные страховки для накоплений / Wikimedia

Сборы страховщиков по накопительному страхованию жизни (НСЖ) в первом полугодии 2022 г. подскочили на 72,7% относительно показателя прошлого года, достигнув 117,7 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС). При этом выплаты по НСЖ за шесть месяцев выросли более чем в два раза – с 16,9 млрд до 35,5 млрд руб.

НСЖ стал единственным сегментом страхования жизни, сборы по которому выросли, – весь рынок в первом полугодии упал на 7,1% до 233,2 млрд руб. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), второму крупному виду страхования жизни, сократились на 48,7% – с 100,9 млрд до 51,7 млрд руб. Премии по страхованию жизни заемщиков на фоне падения спроса на кредиты сократились на 27,6% до 45 млрд руб. По прочим видам страхования совокупные премии снизились на 4,8% до 18,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных