Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

«Тинькофф» выкупил заблокированные бумаги своего биржевого фонда на полмиллиарда

Другие управляющие ждут инструкций от Банка России
Михаил Кузнецов Екатерина Литова
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Компания выкупила все заблокированные бумаги у своего долларового биржевого фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» на 500 млн руб., что составило около 12% от стоимости чистых активов фонда, рассказал «Ведомостям» представитель «Тинькофф инвестиций». Это перезапустит этот фонд с активами на сумму $78 млн (4,5 млрд руб.) и даст возможность всем 450 000 клиентов торговать паями по рыночным ценам на американских биржах NYSE и NASDAQ, уточнил представитель компании.

В компании не раскрывают конфигурацию сделки, уточняя лишь, что «в результате нескольких сделок на организованных торгах выкупленные по рыночным ценам активы оказались на балансе «Тинькофф». Фонд взамен получит денежные средства, на которые затем купит аналогичные активы согласно инвестиционной декларации, но с хранением в Clearstream и Euroclear напрямую – без прослойки в виде НРД, добавил представитель компании.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных