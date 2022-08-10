«Тинькофф» выкупил заблокированные бумаги своего биржевого фонда на полмиллиарда

Компания выкупила все заблокированные бумаги у своего долларового биржевого фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» на 500 млн руб., что составило около 12% от стоимости чистых активов фонда, рассказал «Ведомостям» представитель «Тинькофф инвестиций». Это перезапустит этот фонд с активами на сумму $78 млн (4,5 млрд руб.) и даст возможность всем 450 000 клиентов торговать паями по рыночным ценам на американских биржах NYSE и NASDAQ, уточнил представитель компании.