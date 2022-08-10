«Тинькофф» выкупил заблокированные бумаги своего биржевого фонда на полмиллиарда

«Тинькофф» выкупил заблокированные бумаги своего биржевого фонда на полмиллиардаДругие управляющие ждут инструкций от Банка России
Компания выкупила все заблокированные бумаги у своего долларового биржевого фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» на 500 млн руб., что составило около 12% от стоимости чистых активов фонда, рассказал «Ведомостям» представитель «Тинькофф инвестиций». Это перезапустит этот фонд с активами на сумму $78 млн (4,5 млрд руб.) и даст возможность всем 450 000 клиентов торговать паями по рыночным ценам на американских биржах NYSE и NASDAQ, уточнил представитель компании.
В компании не раскрывают конфигурацию сделки, уточняя лишь, что «в результате нескольких сделок на организованных торгах выкупленные по рыночным ценам активы оказались на балансе «Тинькофф». Фонд взамен получит денежные средства, на которые затем купит аналогичные активы согласно инвестиционной декларации, но с хранением в Clearstream и Euroclear напрямую – без прослойки в виде НРД, добавил представитель компании.