Схема ЦБ по работе ПИФов с замороженными бумагами потребует изменения закона

НАУФОР совместно с ЦБ сейчас готовят поправки в законодательство об инвестиционных фондах – регулятор пришел к выводу, что вопрос с замороженными из-за санкций активами в ПИФах не решить на уровне нормативных актов, сказал «Ведомостям» источник в крупной управляющей компании. Представитель ЦБ и президент НАУФОР Алексей Тимофеев подтвердили «Ведомостям», что законопроект разрабатывается. Полномочий совета директоров Центробанка оказалось недостаточно, чтобы принять решение о выделении ПИФов с заблокированными иностранными ценными бумагами в отдельные (ЗПИФы типа А. – «Ведомости»), говорит Тимофеев. По его словам, возникшее препятствие связано с гражданско-правовыми отношениями между управляющей компанией и пайщиками, которые могут быть изменены только законом.