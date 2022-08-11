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Схема ЦБ по работе ПИФов с замороженными бумагами потребует изменения закона

Без единого решения у инвесторов будет сохраняться высокий уровень недоверия к фондовому рынку, считают эксперты
Михаил Кузнецов
Схема ЦБ по работе ПИФов с замороженными бумагами потребует изменения закона / Андрей Гордеев / Ведомости

Концепцию Банка России, которая должна решить проблему с заблокированными иностранными бумагами в паевых инвестфондах (ПИФ), не удастся воплотить в жизнь без изменений в законодательство, как это изначально намеревался делать регулятор, выяснили «Ведомости».

НАУФОР совместно с ЦБ сейчас готовят поправки в законодательство об инвестиционных фондах – регулятор пришел к выводу, что вопрос с замороженными из-за санкций активами в ПИФах не решить на уровне нормативных актов, сказал «Ведомостям» источник в крупной управляющей компании. Представитель ЦБ и президент НАУФОР Алексей Тимофеев подтвердили «Ведомостям», что законопроект разрабатывается. Полномочий совета директоров Центробанка оказалось недостаточно, чтобы принять решение о выделении ПИФов с заблокированными иностранными ценными бумагами в отдельные (ЗПИФы типа А. – «Ведомости»), говорит Тимофеев. По его словам, возникшее препятствие связано с гражданско-правовыми отношениями между управляющей компанией и пайщиками, которые могут быть изменены только законом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных