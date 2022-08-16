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«Позитив» и Softline опубликовали финрезультаты: чего ждать от их бумаг

Если акции первой компании аналитики рекомендуют покупать, то на вторую смотрят нейтрально
Инга Сангалова
Softline Holding по итогам I квартала нарастила оборот на 8,3% год к году до $545 млн, валовую прибыль – на 25,5% год к году до $78,2 млн / Максим Стулов / Ведомости

Один из крупнейших поставщиков IT-решений – Softline и российская компания в сфере кибербезопасности «Группа Позитив» (Positive Technologies) представили свои финансовые отчеты. 15 августа «Позитив» отчитался по итогам II квартала и шести месяцев 2022 г., а 16 августа – Softline за I квартал. Обе компании торгуются на Мосбирже с конца прошлого года.

Акции «Позитива» упали по итогам 15 августа на 5,7%, отыграв на торгах 16 августа 2%, депозитарные расписки Softline по итогам дня выросли незначительно – на 0,25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных