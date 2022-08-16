«Позитив» и Softline опубликовали финрезультаты: чего ждать от их бумаг

«Позитив» и Softline опубликовали финрезультаты: чего ждать от их бумагЕсли акции первой компании аналитики рекомендуют покупать, то на вторую смотрят нейтрально
Один из крупнейших поставщиков IT-решений – Softline и российская компания в сфере кибербезопасности «Группа Позитив» (Positive Technologies) представили свои финансовые отчеты. 15 августа «Позитив» отчитался по итогам II квартала и шести месяцев 2022 г., а 16 августа – Softline за I квартал. Обе компании торгуются на Мосбирже с конца прошлого года.
Акции «Позитива» упали по итогам 15 августа на 5,7%, отыграв на торгах 16 августа 2%, депозитарные расписки Softline по итогам дня выросли незначительно – на 0,25%.
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