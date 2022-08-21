В поисках доходности: какие идеи есть на долговом рынке в сезон отпусков

В поисках доходности: какие идеи есть на долговом рынке в сезон отпусковКорпоративные бумаги с хорошим соотношением риск/доходность могут принести двузначную доходность
Сейчас на российском рынке облигаций уже не найти доходности уровня весны, когда по коротким ОФЗ она достигала 15%, но она все еще выше ключевой ставки: индекс доходности государственных облигаций RGBITR с начала месяца опустился на 0,28% (доходность – 8,43%), а индекс корпоративных облигаций RUCBITR вырос на 0,64% (8,93%). При этом в корпоративном сегменте все еще есть рублевые бумаги с доходностью под 13% и хорошим соотношением риск/доходность, говорят эксперты.
Что происходит на рынке
В августе на долговом рынке традиционно слабая активность, отмечает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев, он объясняет это структурой рынка и сезоном отпусков: большую часть объема обеспечивают институциональные инвесторы, менеджеры которых в августе предпочитают другой род деятельности. Средний ежедневный объем по индексу RGBITR в июле был 11,26 млрд руб., а в августе он упал почти вдвое до 6,67 млрд руб., по RUCBITR в июле и августе объемы остаются на одном уровне – 1,37 млрд и 1,4 млрд руб. соответственно.
После снижения ключевой ставки с 20 до 8% и существенного снижения доходностей ОФЗ рынок консолидируется на достигнутых уровнях, говорит старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов. По данным ЦБ на 19 августа, доходности по коротким ОФЗ находятся на уровнях 7,5–8,1%, среднесрочных – 8,1–8,9%, долгосрочных (10+ лет) – 9–9,3%.