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В поисках доходности: какие идеи есть на долговом рынке в сезон отпусков

Корпоративные бумаги с хорошим соотношением риск/доходность могут принести двузначную доходность
Инга Сангалова
Сейчас на российском рынке облигаций уже не найти доходности уровня весны / Максим Стулов / Ведомости

Сейчас на российском рынке облигаций уже не найти доходности уровня весны, когда по коротким ОФЗ она достигала 15%, но она все еще выше ключевой ставки: индекс доходности государственных облигаций RGBITR с начала месяца опустился на 0,28% (доходность – 8,43%), а индекс корпоративных облигаций RUCBITR вырос на 0,64% (8,93%). При этом в корпоративном сегменте все еще есть рублевые бумаги с доходностью под 13% и хорошим соотношением риск/доходность, говорят эксперты.

Что происходит на рынке

В августе на долговом рынке традиционно слабая активность, отмечает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев, он объясняет это структурой рынка и сезоном отпусков: большую часть объема обеспечивают институциональные инвесторы, менеджеры которых в августе предпочитают другой род деятельности. Средний ежедневный объем по индексу RGBITR в июле был 11,26 млрд руб., а в августе он упал почти вдвое до 6,67 млрд руб., по RUCBITR в июле и августе объемы остаются на одном уровне – 1,37 млрд и 1,4 млрд руб. соответственно.

После снижения ключевой ставки с 20 до 8% и существенного снижения доходностей ОФЗ рынок консолидируется на достигнутых уровнях, говорит старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов. По данным ЦБ на 19 августа, доходности по коротким ОФЗ находятся на уровнях 7,5–8,1%, среднесрочных – 8,1–8,9%, долгосрочных (10+ лет) – 9–9,3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных