В поисках доходности: какие идеи есть на долговом рынке в сезон отпусков

Сейчас на российском рынке облигаций уже не найти доходности уровня весны, когда по коротким ОФЗ она достигала 15%, но она все еще выше ключевой ставки: индекс доходности государственных облигаций RGBITR с начала месяца опустился на 0,28% (доходность – 8,43%), а индекс корпоративных облигаций RUCBITR вырос на 0,64% (8,93%). При этом в корпоративном сегменте все еще есть рублевые бумаги с доходностью под 13% и хорошим соотношением риск/доходность, говорят эксперты.