НКЦ больше не будет принимать доллар в обеспечение по сделкам

НКЦ больше не будет принимать доллар в обеспечение по сделкамМера снизит валютные риски в торговле с кредитным плечом, считают эксперты
Национальный клиринговый центр (НКЦ), часть структуры Московской биржи, с 29 августа не будет принимать доллары в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам, где это требуется, говорится на сайте площадки. Речь идет о валютном, срочном, фондовом рынках и рынке драгоценных металлов и депозитов. С 15 июня НКЦ перестал принимать в качестве валюты обеспечения евро.
НКЦ с середины июля начал снижать долю средств в токсичных американских долларах, которые можно использовать в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением: с 18 июля максимальный размер снизился со 100 до 80%, с 29 июля – до 50%, а с 15 августа доля достигла 25%. При этом 15 августа Мосбиржа предупредила, что НКЦ «рассмотрит возможность дальнейшей переоценки долларов США в качестве обеспечения в зависимости от уровня рисков».