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НКЦ больше не будет принимать доллар в обеспечение по сделкам

Мера снизит валютные риски в торговле с кредитным плечом, считают эксперты
Екатерина Литова
Структура Мосбиржи, НКЦ, выполняющая функции клиринга и центрального контрагента, больше не принимает в качестве обеспечения «токсичные» доллары / Евгений Разумный / Ведомости

Национальный клиринговый центр (НКЦ), часть структуры Московской биржи, с 29 августа не будет принимать доллары в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам, где это требуется, говорится на сайте площадки. Речь идет о валютном, срочном, фондовом рынках и рынке драгоценных металлов и депозитов. С 15 июня НКЦ перестал принимать в качестве валюты обеспечения евро.

НКЦ с середины июля начал снижать долю средств в токсичных американских долларах, которые можно использовать в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением: с 18 июля максимальный размер снизился со 100 до 80%, с 29 июля – до 50%, а с 15 августа доля достигла 25%. При этом 15 августа Мосбиржа предупредила, что НКЦ «рассмотрит возможность дальнейшей переоценки долларов США в качестве обеспечения в зависимости от уровня рисков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных