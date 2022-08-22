НКЦ больше не будет принимать доллар в обеспечение по сделкам

НКЦ с середины июля начал снижать долю средств в токсичных американских долларах, которые можно использовать в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением: с 18 июля максимальный размер снизился со 100 до 80%, с 29 июля – до 50%, а с 15 августа доля достигла 25%. При этом 15 августа Мосбиржа предупредила, что НКЦ «рассмотрит возможность дальнейшей переоценки долларов США в качестве обеспечения в зависимости от уровня рисков».