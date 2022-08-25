В конце года количество атак банковских мошенников вырастет

Количество операций без согласия клиента также упало: по сравнению с I кварталом – на 18% до 211 263 шт. Доля хищений с помощью методов социальной инженерии все еще значительная, но она снизилась во II квартале до 44,8%, тогда как в I квартале была 52,5%, а во II квартале 2021 г. – 47%. Атак с применением методов социнженерии тоже стало меньше – 8781 случай, тогда как в I квартале был 9691 случай.