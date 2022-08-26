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«Медвежий» тренд на американском рынке далек от завершения

Все будет зависеть от риторики ФРС, экономических данных и динамики доллара
Инга Сангалова
С середины июня американский фондовый рынок восстанавливался от потерь первой половины года / AFP

С середины июня американский фондовый рынок восстанавливался от потерь первой половины года, но дно ему еще предстоит нащупать: на этой неделе рынок испытал самое сильное падение за два последних месяца. Бенчмарк S&P 500 упал на 2,1%, технологический NASDAQ потерял 2,6%, а промышленный индекс Dow Jones – 1,9%.

Так завершилось ралли, стартовавшее 16 июня, – до середины июня все три основных американских рынка падали. Индекс широкого рынка США S&P 500 упал с пиков начала года на 24% к 16 июня, затем индекс вырос за два месяца на 17,4%, достигнув к 16 августа локального максимума на отметке 4305,20. Но по итогам следующих шести сессий S&P 500 просел на 3,8% до 4140,77 пункта. С начала года бенчмарк потерял 12,7%. Аналогичная динамика наблюдается и у двух других основных индексов: после недавнего ралли и последующей коррекции потери NASDAQ с начала года составляют 19,98%, а Dow Jones – 9,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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