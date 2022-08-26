«Медвежий» тренд на американском рынке далек от завершения

Так завершилось ралли, стартовавшее 16 июня, – до середины июня все три основных американских рынка падали. Индекс широкого рынка США S&P 500 упал с пиков начала года на 24% к 16 июня, затем индекс вырос за два месяца на 17,4%, достигнув к 16 августа локального максимума на отметке 4305,20. Но по итогам следующих шести сессий S&P 500 просел на 3,8% до 4140,77 пункта. С начала года бенчмарк потерял 12,7%. Аналогичная динамика наблюдается и у двух других основных индексов: после недавнего ралли и последующей коррекции потери NASDAQ с начала года составляют 19,98%, а Dow Jones – 9,2%.