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Банки запутались в «светофоре» ЦБ

Обязательная к применению система оценки рисков потребовала от них дополнительных усилий
Михаил Кузнецов
Банки стали активно использовать полученные сведения и пресекать операции клиентов с высоким уровнем риска / Евгений Разумный / Ведомости

Банкиры подвели первые итоги использования антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) – также известная как «светофор», она заработала в полную силу с 1 июля. Несмотря на ряд преимуществ платформы, у банков растут трудозатраты и они нуждаются в дополнительной методологии от регулятора. Это следует из итогов опроса Ассоциации банков России (АБР). Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил вице-президент объединения Алексей Войлуков. В опросе приняло участие 59 респондентов, среди которых есть как универсальные банки, в том числе системно значимые, так и с базовой лицензией.

Платформа ЗСК создана ЦБ, чтобы кредитные организации могли оценивать своих клиентов на причастность к сомнительным операциям. С 1 июля к платформе, как заверял ЦБ, подключились все банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска. Банк России сравнил этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно. К «зеленой» группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к «желтой» – 0,3%, к «красной» – 0,7%. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и ИП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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