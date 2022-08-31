Банки запутались в «светофоре» ЦБ

Платформа ЗСК создана ЦБ, чтобы кредитные организации могли оценивать своих клиентов на причастность к сомнительным операциям. С 1 июля к платформе, как заверял ЦБ, подключились все банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска. Банк России сравнил этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно. К «зеленой» группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к «желтой» – 0,3%, к «красной» – 0,7%. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и ИП.