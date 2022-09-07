Убыток страховщиков по итогам второго квартала 2022 г. составил почти 1,4 млрд руб

Итоги года зависят от целого ряда факторов, говорит Уфимцев, в том числе санкционного режима, монетарных запасов производителей, стимулирования платежеспособного спроса и фискальной политики государства. В то же время, ничего, что дестабилизировало бы работу страховщиков, сейчас не наблюдается – рынок адаптируется к шоку и видит перспективу, продолжает он. Проведенная адаптация страхового рынка к новым условиям весьма впечатляет и говорит о том, что и кадровый состав, и образовательный уровень в страховании существенно выросли и позволят преодолеть этот кризис, резюмирует эксперт.