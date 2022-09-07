Убыток страховщиков по итогам второго квартала 2022 г. составил почти 1,4 млрд руб

Убыток страховщиков по итогам второго квартала 2022 г. составил почти 1,4 млрд рубКомпании отрасли впервые за время наблюдений перестали зарабатывать
Страховые компании впервые за всю историю наблюдений демонстрируют убыток: по итогам второго квартала 2022 г. он составил почти 1,4 млрд руб, в то время как годом ранее прибыль за тот же период составила свыше 70 млрд руб., следует из обзора ключевых показателей деятельности страховщиков ЦБ.
Уход в минус связан с потерями от инвестиционной деятельности: по итогам первого полугодия убытки страховщиков по этому направлению составили 130,8 млрд руб. Тем не менее накопленным итогом страховщики полугодие завершили в плюсе: прибыль сектора составила 46,1 млрд руб. Но это более чем вдвое (на 62,2%) меньше, чем годом ранее.
Страховщики потеряли инвестиционный доход из-за волатильности российского финансового рынка и снижения рынка иностранных ценных бумаг, говорится в обзоре ЦБ. Почти три четверти показателей инвестиционной деятельности упали у страховщиков жизни – инвестиции в иностранные активы были характерны для программ инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
Застрахованные операции
Результаты от страховых операций выросли, отмечается в материале регулятора. Прибыль от страховой деятельности ЦБ не раскрывает, но на это указывает комбинированный коэффициент убыточности, говорит директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов: он стабилен и находится в комфортной для страховщиков зоне.
Сборы всего страхового рынка за полугодие снизились на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 862,2 млрд. Показатели сборов рынка страхования жизни во втором квартале снизились на 7% г.г. – до 218 млрд руб. Одним из немногих растущих сегментов стало накопительное страхование жизни (НСЖ): сборы во втором квартале относительно первого выросли почти в три раза, до 117 млрд руб.
Рост в сегменте НСЖ свидетельствует о переориентации страховщиками своих продуктов с инвестиционной составляющей в пользу гарантированного дохода, объясняет Шарапов. В период нестабильности этот продукт понятнее более широкому кругу страхователей, добавляет он.
Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) во втором квартале по упали до 21,2 млрд руб, на 30% к первому кварталу и на 50% к прошлому году. В ЦБ это связывают с несколькими факторами, в первую очередь – ограниченными инвестиционными возможностями страховщиков. Для рискового наполнения продуктов, как правило, использовались структурные облигации иностранных инвестиционных банков из недружественных стран, доступ к которым стал сложнее. Также среди причин снижения популярности ИСЖ регулятор указывает сдвиг спроса населения в сторону депозитов.
На фоне высокой ключевой ставки доходность депозитов во втором квартале была выше, чем годом ранее, и доходила до 8%, при этом вкладчик имеет гарантированный доход, а его средства страхует АСВ. По полисам ИСЖ, завершившимся дожитием во втором квартале, максимальная средняя фактическая доходность составила 1,3% годовых, указывает ЦБ. Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) за второй квартал составили почти 47 млрд руб. – в два раза меньше, чем в первом квартале (93 млрд руб.). В кредитном страховании жизни премии во втором квартале снизились на 3% относительно первого квартала, до 22,1 млрд руб.
Сборы по ОСАГО во втором полугодии выросли на 45% до 118 млрд (172 млрд в 2021 г.). Выплаты за этот период выросли на 8% – с 74,5 до 80,5 млрд руб. Рост премий КАСКО относительно прошлого года составил более 10%, достигнув 103 млрд руб. Выросли и выплаты – почти на 15% к прошлому году до 61,4 млрд.
Сборы по добровольному страхованию имущества, напротив, выросли – для юридических лиц почти на 6% до 69,4 млрд руб (65,6 млрд в 2021 г.), физических лиц – почти на 7% до 38 млрд (35,7 в 2021 г).
Отделались малой кровью
У страховых компаний до конца года есть возможность не переоценивать инвестиционный портфель и зафиксировать стоимость ценных бумаг по состоянию на 18 февраля, говорит старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний Эксперт РА Ольга Басова. Часть страховщиков не стала пользоваться этим послаблением и провела переоценку инвестиций на конец июня, что и привело к убыткам.
Страховщики, которые воспользовались послаблениями или в портфелях которых преобладают денежные средства и депозиты, показали прибыль, отмечает эксперт. В случае сохранения волатильности рынка ценных бумаг и снятии послаблений часть компаний также может показать убытки от инвестиций по итогам года, резюмирует Басова. На убытке страховщиков сказался и рост убыточности в моторном страховании из-за резкого роста цен на запчасти, добавляет вице-президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев
В целом же бизнес страховщиков устойчив, продолжает Шарапов, – в основных сегментах страховые премии за первое полугодие выросли – это ДМС, КАСКО, страхование имущества физических и юридических лиц. В НКР не ожидают его волатильности при отсутствии разовых крупных убытков до конца года. По прогнозам агентства, страховщики отыграют часть понесенных потерь до конца 2022 г.
Итоги года зависят от целого ряда факторов, говорит Уфимцев, в том числе санкционного режима, монетарных запасов производителей, стимулирования платежеспособного спроса и фискальной политики государства. В то же время, ничего, что дестабилизировало бы работу страховщиков, сейчас не наблюдается – рынок адаптируется к шоку и видит перспективу, продолжает он. Проведенная адаптация страхового рынка к новым условиям весьма впечатляет и говорит о том, что и кадровый состав, и образовательный уровень в страховании существенно выросли и позволят преодолеть этот кризис, резюмирует эксперт.