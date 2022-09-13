Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Россия сохранит порог беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро

Это поддерживает часть крупных маркетплейсов
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Решение об увеличении лимита беспошлинного ввоза с 200 до 1000 евро было принято на заседании комиссии ЕЭК 17 марта / Максим Стулов / Ведомости

С1 октября порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах на территории ЕАЭС может быть сохранен на текущем уровне в 1000 евро. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель вице-премьера России Алексея Оверчука. По словам собеседника, готовится предложение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о продлении действующей нормы до 1 июля 2023 г. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что данная инициатива прорабатывается.

Это будет означать, что каждый товар, приобретаемый за рубежом, стоимость которого будет выше 1000 евро, будет облагаться налогом в 15% от суммы, превышающей пороговое значение. До 1 апреля беспошлинный порог составлял 200 евро. Решение о сохранении действующего порога в 1000 евро может принять только ЕЭК, но пока вопрос об этом не планируется обсуждать на ближайшем заседании совета ЕЭК 23 сентября, следует из официального ответа представителя департамента протокола ЕЭК. Оверчук будет представлять Россию на этом заседании.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных