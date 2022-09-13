Россия сохранит порог беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро

Россия сохранит порог беспошлинного ввоза товаров в 1000 евроЭто поддерживает часть крупных маркетплейсов
С1 октября порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах на территории ЕАЭС может быть сохранен на текущем уровне в 1000 евро. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель вице-премьера России Алексея Оверчука. По словам собеседника, готовится предложение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о продлении действующей нормы до 1 июля 2023 г. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что данная инициатива прорабатывается.
Это будет означать, что каждый товар, приобретаемый за рубежом, стоимость которого будет выше 1000 евро, будет облагаться налогом в 15% от суммы, превышающей пороговое значение. До 1 апреля беспошлинный порог составлял 200 евро. Решение о сохранении действующего порога в 1000 евро может принять только ЕЭК, но пока вопрос об этом не планируется обсуждать на ближайшем заседании совета ЕЭК 23 сентября, следует из официального ответа представителя департамента протокола ЕЭК. Оверчук будет представлять Россию на этом заседании.