Доля топ-15 банков в активах сектора упала впервые за 10 лет

После попадания под санкции крупнейших российских банков доля топ-15 игроков в активах сектора снизилась в первом полугодии впервые после более чем 10-летнего роста – до 84,6 с 85,9%. Крупнейшие игроки потеряли 1,3 п. п. доли рынка в пользу банков, занимающих места с 16-го по 100-е. Такие оценки приводятся в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». В абсолютных значениях сумма равна 1 трлн руб., уточнила «Ведомостям» директор по банковским рейтингам агентства Людмила Кожекина.