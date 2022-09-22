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Доля топ-15 банков в активах сектора упала впервые за 10 лет

Прибыльные региональные банки, не подпавшие под санкции, имеют сейчас преимущество
Екатерина Литова
Многие компании находятся в процессе выбора альтернативных банков, что в дальнейшем может привести к перетоку клиентов между кредитными организациями / Андрей Гордеев / Ведомости

После попадания под санкции крупнейших российских банков доля топ-15 игроков в активах сектора снизилась в первом полугодии впервые после более чем 10-летнего роста – до 84,6 с 85,9%. Крупнейшие игроки потеряли 1,3 п. п. доли рынка в пользу банков, занимающих места с 16-го по 100-е. Такие оценки приводятся в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». В абсолютных значениях сумма равна 1 трлн руб., уточнила «Ведомостям» директор по банковским рейтингам агентства Людмила Кожекина.

Из-за отсутствия публичных данных по всему банковскому сектору свои расчеты «Эксперт РА» делало на основании отчетности 129 банков, имеющих кредитные рейтинги от агентства, доля которых в активах всего банковского сектора без учета Сбербанка составляла 82% на 1 января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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