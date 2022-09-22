Доля топ-15 банков в активах сектора упала впервые за 10 лет

Доля топ-15 банков в активах сектора упала впервые за 10 летПрибыльные региональные банки, не подпавшие под санкции, имеют сейчас преимущество
После попадания под санкции крупнейших российских банков доля топ-15 игроков в активах сектора снизилась в первом полугодии впервые после более чем 10-летнего роста – до 84,6 с 85,9%. Крупнейшие игроки потеряли 1,3 п. п. доли рынка в пользу банков, занимающих места с 16-го по 100-е. Такие оценки приводятся в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». В абсолютных значениях сумма равна 1 трлн руб., уточнила «Ведомостям» директор по банковским рейтингам агентства Людмила Кожекина.
Из-за отсутствия публичных данных по всему банковскому сектору свои расчеты «Эксперт РА» делало на основании отчетности 129 банков, имеющих кредитные рейтинги от агентства, доля которых в активах всего банковского сектора без учета Сбербанка составляла 82% на 1 января.