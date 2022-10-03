Что происходит с Credit Suisse и почему заговорили о его банкротстве

В минувшие выходные топ-менеджеры Credit Suisse связывались с крупнейшими клиентами и контрагентами и убеждали их в финансовой устойчивости банка, сообщило издание Financial Times. На такой шаг банкиры пошли после того, как 30 сентября стоимость кредитных дефолтных свопов (CDS) резко подскочила – эти свопы обеспечивают защиту от невыполнения банком своих кредитных обязательств и показывают уровень опасений относительно дефолта. Стоимость CDS выросла до отметки 247 б. п., что стало максимальным значением с 2008 г. По данным Reuters, банк официально обратился к инвесторам по вопросу возможной докапитализации, но один из руководителей Credit Suisse опроверг информацию об этом в разговоре с Financial Times. Собеседник издания отметил, что швейцарский банк пытается избежать этой меры на фоне рекордно низкой стоимости акций и роста стоимости заимствований из-за понижения рейтингов.