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Что происходит с Credit Suisse и почему заговорили о его банкротстве

Новому руководству банка надо в короткий срок выпутаться из захлестнувшего его кризиса
Екатерина Литова Михаил Кузнецов
Швейцарский Credit Suisse одна за другой сотрясают негативные новости / Fabrice COFFRINI / AFP

Над банковским сектором еврозоны нависла угроза, последствия которой могут посоперничать с крахом американского банка Lehman Brothers в сентябре 2008 г.: Credit Suisse, глобальный системно значимый банк и второй крупнейший в Швейцарии, оказался если не на грани банкротства, то как минимум заложником спекуляций на эту тему.

В минувшие выходные топ-менеджеры Credit Suisse связывались с крупнейшими клиентами и контрагентами и убеждали их в финансовой устойчивости банка, сообщило издание Financial Times. На такой шаг банкиры пошли после того, как 30 сентября стоимость кредитных дефолтных свопов (CDS) резко подскочила – эти свопы обеспечивают защиту от невыполнения банком своих кредитных обязательств и показывают уровень опасений относительно дефолта. Стоимость CDS выросла до отметки 247 б. п., что стало максимальным значением с 2008 г. По данным Reuters, банк официально обратился к инвесторам по вопросу возможной докапитализации, но один из руководителей Credit Suisse опроверг информацию об этом в разговоре с Financial Times. Собеседник издания отметил, что швейцарский банк пытается избежать этой меры на фоне рекордно низкой стоимости акций и роста стоимости заимствований из-за понижения рейтингов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных