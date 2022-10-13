Как на рынке скажется борьба ЦБ с «ипотекой от застройщика»

Несмотря на то что на первый взгляд кредит может быть заемщику выгоден, у него есть ключевой риск, полагает ЦБ, – невозможность продать недвижимость на вторичном рынке без потерь (по той же цене, по которой она была приобретена), если только цены на квартиру за время владения не выросли на 30%.