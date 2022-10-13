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Как на рынке скажется борьба ЦБ с «ипотекой от застройщика»

Планируемые меры могут серьезно навредить рынку жилья и снизить продажи, опасаются застройщики
Екатерина Литова Дарья Молоткова
Ведомости

Банк России озабочен бурным ростом выдач ипотеки от застройщиков по околонулевым ставкам – в них регулятор видит риски как для системы в целом, так и для самих заемщиков, банков и девелоперов. ЦБ хочет действовать в трех направлениях – повышать надбавки к капиталу, увеличивать отчисления в резервы и поменять принципы информирования граждан о таких кредитах, следует из его доклада для общественных обсуждений.

«Ипотека от застройщика» выдается в рамках льготных программ на новостройки по экстремально низким ставкам вплоть до 0,01%. Такая ставка получается за счет того, что квартиру продают по цене на 20–30% выше рыночной – эту разницу застройщик платит банку в составе комиссии для компенсации его выпадающих доходов, а также от использования субсидируемой ставки от государства, говорится в докладе.

Столь дешевые кредиты быстро стали популярны: по результатам опроса пяти крупнейших ипотечных банков, в июне уже больше половины всей ипотеки на первичном рынке было именно «от застройщика», пишет ЦБ. В итоге средневзвешенная ставка на новостройки снизилась до 3,7% в августе с 5,9% в январе 2022 г., отмечается в докладе.

Несмотря на то что на первый взгляд кредит может быть заемщику выгоден, у него есть ключевой риск, полагает ЦБ, – невозможность продать недвижимость на вторичном рынке без потерь (по той же цене, по которой она была приобретена), если только цены на квартиру за время владения не выросли на 30%.

Некоторая коррекция цен на жилье после бурного роста в последние годы позволила бы повысить доступность жилья для граждан, но из-за подобных программ цены на первичном рынке оказались завышены. Такие программы задают неверные ориентиры для принятия решений покупателями, инвесторами, полагает ЦБ.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных