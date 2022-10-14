Банкам придется разбираться с замороженными активами самостоятельно

ЦБ объяснил свое решение тем, что не видит угроз финансовой стабильности в текущем объеме замороженных активов. Более того, по мнению регулятора, их выкуп за счет государства может снизить мотивацию банков самостоятельно работать над урегулированием этой задолженности. Замороженные активы россиян и российских компаний из-за санкций против НРД оцениваются Центробанком в 6 трлн руб.