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Банкам придется разбираться с замороженными активами самостоятельно

ЦБ не будет создавать для этого отдельный фонд, но готов ослабить требования к резервированию
Михаил Кузнецов
Центробанк решил пока не создавать «банк замороженных активов», а дать возможность кредиторам самим решить этот вопрос / Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ не планирует создавать специальную компанию для объединения замороженных из-за санкций активов кредиторов, следует из ответов регулятора на предложения Ассоциации банков России (АБР) о либерализации регуляторных требований. Документ подписан первым зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным. Банкиры предлагали регулятору создать аналог фонда непрофильных активов, который заработал в 2018 г. на базе «Траста».

ЦБ объяснил свое решение тем, что не видит угроз финансовой стабильности в текущем объеме замороженных активов. Более того, по мнению регулятора, их выкуп за счет государства может снизить мотивацию банков самостоятельно работать над урегулированием этой задолженности. Замороженные активы россиян и российских компаний из-за санкций против НРД оцениваются Центробанком в 6 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных