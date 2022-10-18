Минфин предложил разрешить регионам обнулять НДФЛ на продажу унаследованного жилья

По действующему законодательству доходы от продажи недвижимости освобождаются от НДФЛ, если она находилась в собственности в течение минимального срока или дольше. Для владельцев, получивших права на жилье по наследству, он составляет три года, в общем случае – пять лет. Согласно Налоговому кодексу, пятилетний минимальный срок для освобождения от налога при продаже жилья может быть уменьшен по решению региона.