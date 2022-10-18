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Минфин предложил разрешить регионам обнулять НДФЛ на продажу унаследованного жилья

Не все субъекты готовы воспользоваться таким правом
Любовь Романова
Минфин предлагает универсальный механизм, где окончательное решение о введении меры по снижению налоговой нагрузки будет принимать региональная власть / Максим Стулов / Ведомости

Минфин предлагает предоставить российским регионам право самостоятельно принимать решение по установлению минимального срока владения жильем для освобождения от НДФЛ доходов в случае его продажи, следует из проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.». Речь идет о недвижимости, приобретенной в порядке наследования, в результате приватизации, по договору дарения или ренты.

По действующему законодательству доходы от продажи недвижимости освобождаются от НДФЛ, если она находилась в собственности в течение минимального срока или дольше. Для владельцев, получивших права на жилье по наследству, он составляет три года, в общем случае – пять лет. Согласно Налоговому кодексу, пятилетний минимальный срок для освобождения от налога при продаже жилья может быть уменьшен по решению региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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