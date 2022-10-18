Минфин предложил разрешить регионам обнулять НДФЛ на продажу унаследованного жилья

Минфин предложил разрешить регионам обнулять НДФЛ на продажу унаследованного жильяНе все субъекты готовы воспользоваться таким правом
Минфин предлагает предоставить российским регионам право самостоятельно принимать решение по установлению минимального срока владения жильем для освобождения от НДФЛ доходов в случае его продажи, следует из проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.». Речь идет о недвижимости, приобретенной в порядке наследования, в результате приватизации, по договору дарения или ренты.
По действующему законодательству доходы от продажи недвижимости освобождаются от НДФЛ, если она находилась в собственности в течение минимального срока или дольше. Для владельцев, получивших права на жилье по наследству, он составляет три года, в общем случае – пять лет. Согласно Налоговому кодексу, пятилетний минимальный срок для освобождения от налога при продаже жилья может быть уменьшен по решению региона.