«Белуга» укрепляет позиции на рынке: чего ждать от бумаг

Бумаги «Белуга групп» среди эмитентов третьего эшелона аналитики считают одними из самых перспективных: компания платит дивиденды, является лидером на рынке водки в России, а уход зарубежных производителей высвобождает для нее дополнительные ниши. 20 октября группа улучшила дивидендную политику компании: размер выплат увеличился с 25% до не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год. Дивиденды «Белуга» будет выплачивать по меньшей мере два раза в год.