«Белуга» укрепляет позиции на рынке: чего ждать от бумаг

«Белуга» укрепляет позиции на рынке: чего ждать от бумагУ производителя алкоголя сейчас много точек для роста, к тому же компания платит дивиденды
Бумаги «Белуга групп» среди эмитентов третьего эшелона аналитики считают одними из самых перспективных: компания платит дивиденды, является лидером на рынке водки в России, а уход зарубежных производителей высвобождает для нее дополнительные ниши. 20 октября группа улучшила дивидендную политику компании: размер выплат увеличился с 25% до не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год. Дивиденды «Белуга» будет выплачивать по меньшей мере два раза в год.
Днем ранее, 19 октября, группа сообщила, что продала за $75 млн международные права на бренд суперпремиальной водки Beluga, сохранив при этом интеллектуальные права на торговую марку в России. Причина продажи – сложности с экспортом водочной продукции из России из-за санкций: за запретом на поставки на ведущие рынки США и Европы суперпремиального алкоголя последовала практически полная остановка работы с крупнейшими операторами Duty Free, повышение пошлины в Великобритании, исключение водки Beluga из ассортимента крупнейших сетевых магазинов в Австралии, а также отказ многих иностранных дистрибуторов продлевать партнерство.