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«Белуга» укрепляет позиции на рынке: чего ждать от бумаг

У производителя алкоголя сейчас много точек для роста, к тому же компания платит дивиденды
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

Бумаги «Белуга групп» среди эмитентов третьего эшелона аналитики считают одними из самых перспективных: компания платит дивиденды, является лидером на рынке водки в России, а уход зарубежных производителей высвобождает для нее дополнительные ниши. 20 октября группа улучшила дивидендную политику компании: размер выплат увеличился с 25% до не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год. Дивиденды «Белуга» будет выплачивать по меньшей мере два раза в год.

Днем ранее, 19 октября, группа сообщила, что продала за $75 млн международные права на бренд суперпремиальной водки Beluga, сохранив при этом интеллектуальные права на торговую марку в России. Причина продажи – сложности с экспортом водочной продукции из России из-за санкций: за запретом на поставки на ведущие рынки США и Европы суперпремиального алкоголя последовала практически полная остановка работы с крупнейшими операторами Duty Free, повышение пошлины в Великобритании, исключение водки Beluga из ассортимента крупнейших сетевых магазинов в Австралии, а также отказ многих иностранных дистрибуторов продлевать партнерство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных