Максимальные ставки по кредитам наличными приблизились к 40%Банки ужесточают риск-политики из-за инфляции и частичной мобилизации
Банки ужесточают свои риск-политики на фоне частичной мобилизации, повышая проценты по займам наличными. Средняя ставка по потребкредитам в топ-20 банках с 13 по 20 октября выросла на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 19,88% годовых, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Финуслуги». Хотя темпы роста замедлились: неделей ранее показатель прибавил 0,4 п. п. Банки начали массово повышать ставки по кредитам после объявления частичной мобилизации. По данным Frank RG, после этой даты 20 крупных банков повысили ставки на 0,40–10,90 п. п.
Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели выросла с 13 по 20 октября на 0,18 п. п. до 21,32%, по залоговым кредитам – на 0,21 п. п. до 16,93%, следует из мониторинга «Финуслуг». Самую низкую ставку по беззалоговым кредитам предлагает Газпромбанк (16,66%). По кредитам с залогом минимальная ставка у Альфа-банка (13,29%).