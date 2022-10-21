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Максимальные ставки по кредитам наличными приблизились к 40%

Банки ужесточают риск-политики из-за инфляции и частичной мобилизации
Михаил Кузнецов
Кредиты наличными – один из наиболее рискованных видов кредитования для банков / Сергей Портер / Ведомости

Банки ужесточают свои риск-политики на фоне частичной мобилизации, повышая проценты по зай­мам наличными. Средняя ставка по потребкредитам в топ-20 банках с 13 по 20 октября выросла на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 19,88% годовых, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Финуслуги». Хотя темпы роста замедлились: неделей ранее показатель прибавил 0,4 п. п. Банки начали массово повышать ставки по кредитам после объявления частичной мобилизации. По данным Frank RG, после этой даты 20 крупных банков повысили ставки на 0,40–10,90 п. п.

Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели выросла с 13 по 20 октября на 0,18 п. п. до 21,32%, по залоговым кредитам – на 0,21 п. п. до 16,93%, следует из мониторинга «Финуслуг». Самую низкую ставку по беззалоговым кредитам предлагает Газпромбанк (16,66%). По кредитам с залогом минимальная ставка у Альфа-банка (13,29%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных