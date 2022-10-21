Максимальные ставки по кредитам наличными приблизились к 40%

Банки ужесточают свои риск-политики на фоне частичной мобилизации, повышая проценты по зай­мам наличными. Средняя ставка по потребкредитам в топ-20 банках с 13 по 20 октября выросла на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 19,88% годовых, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Финуслуги». Хотя темпы роста замедлились: неделей ранее показатель прибавил 0,4 п. п. Банки начали массово повышать ставки по кредитам после объявления частичной мобилизации. По данным Frank RG, после этой даты 20 крупных банков повысили ставки на 0,40–10,90 п. п.