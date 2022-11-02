Банки и ЦБ наблюдают ажиотажный спрос на инвестиционные золотые монетыВ течение года некоторые организации сталкивались с их дефицитом
Банки и ЦБ наблюдают ажиотажный спрос на инвестиционные золотые монеты – в период неопределенности и высокой волатильности на рынках они наряду с золотыми слитками выступают защитным активом. Но из-за ограниченного тиража покупатели сталкиваются с дефицитом монет в отделениях банков, выяснили «Ведомости».
Об ажиотажном спросе «Ведомостям» сообщили представители «ФК Открытие», МКБ, Промсвязьбанка, банков «Зенит», «Уралсиб» и Ланта-банка. В крупнейших кредитных организациях – «Сбере», ВТБ, Газпромбанке и других участниках списка системно значимых банков ЦБ – не ответили на запросы.
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