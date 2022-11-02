Банки и ЦБ наблюдают ажиотажный спрос на инвестиционные золотые монеты – в период неопределенности и высокой волатильности на рынках они наряду с золотыми слитками выступают защитным активом. Но из-за ограниченного тиража покупатели сталкиваются с дефицитом монет в отделениях банков, выяснили «Ведомости».