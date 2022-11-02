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Банки и ЦБ наблюдают ажиотажный спрос на инвестиционные золотые монеты

В течение года некоторые организации сталкивались с их дефицитом
Михаил Кузнецов
Спрос населения на инвестиционные золотые монеты превышает предложение / Владимир Астапкович / РИА Новости

Банки и ЦБ наблюдают ажиотажный спрос на инвестиционные золотые монеты – в период неопределенности и высокой волатильности на рынках они наряду с золотыми слитками выступают защитным активом. Но из-за ограниченного тиража покупатели сталкиваются с дефицитом монет в отделениях банков, выяснили «Ведомости».

Об ажиотажном спросе «Ведомостям» сообщили представители «ФК Открытие», МКБ, Промсвязьбанка, банков «Зенит», «Уралсиб» и Ланта-банка. В крупнейших кредитных организациях – «Сбере», ВТБ, Газпромбанке и других участниках списка системно значимых банков ЦБ – не ответили на запросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных