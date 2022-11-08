История падения глобального финансового гиганта Credit Suissе

История падения глобального финансового гиганта Credit SuissеБанк постоянно преследуют неудачи: скандалы с кокаином, откатами и мошенниками, а также нападение «хомячков» с Уолл-стрит
Глобальный финансовый гигант и символ швейцарской банковской системы Credit Suisse за последний год регулярно всплывал в заголовках СМИ в связи с разными скандалами, пока не дошло до рассуждений, не станет ли он европейским аналогом Lehman Brothers, обвалившего своим банкротством американские рынки в 2008 г. Банку уже пришлось объявить о допэмиссии на 4 млрд швейцарских франков (примерно $4 млрд) и начать масштабную реструктуризацию, чтобы оправиться от убытков. А на прошлой неделе S&P понизило кредитный рейтинг Credit Suisse Group с BBB до BBB-. Это всего на одну ступень выше мусорных бумаг. С начала года акции группы упали на 56%, а капитализация снизилась с $25 млрд до $10,8 млрд.
Капитализация Credit Suisse теперь сопоставима со стоимостью региональных американских банков вроде Fifth Third или Citizens Financial Group, отмечает The New York Times. Эта газета выпустила большое расследование под заголовком «Как бумаги одного из старейших банков Швейцарии стали мемными акциями». Интернет-пользователи действительно выпускают один мем про банк за другим. На одном из них у креста на швейцарском флаге стерли одну палку и получился минус на красном фоне, что банку явно не льстит. Если котировки GameStop «хомячки» с Уолл-стрит разгоняли в пику шортящим их фондам, то в отношении Credit Suisse позиция у онлайн-тусовки другая: они ставят на крах банка.