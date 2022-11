История падения глобального финансового гиганта Credit Suissе

Капитализация Credit Suisse теперь сопоставима со стоимостью региональных американских банков вроде Fifth Third или Citizens Financial Group, отмечает The New York Times. Эта газета выпустила большое расследование под заголовком «Как бумаги одного из старейших банков Швейцарии стали мемными акциями». Интернет-пользователи действительно выпускают один мем про банк за другим. На одном из них у креста на швейцарском флаге стерли одну палку и получился минус на красном фоне, что банку явно не льстит. Если котировки GameStop «хомячки» с Уолл-стрит разгоняли в пику шортящим их фондам, то в отношении Credit Suisse позиция у онлайн-тусовки другая: они ставят на крах банка.