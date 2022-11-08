История падения глобального финансового гиганта Credit Suissе

Глобальный финансовый гигант и символ швейцарской банковской системы Credit Suisse за последний год регулярно всплывал в заголовках СМИ в связи с разными скандалами, пока не дошло до рассуждений, не станет ли он европейским аналогом Lehman Brothers, обвалившего своим банкротством американские рынки в 2008 г. Банку уже пришлось объявить о допэмиссии на 4 млрд швейцарских франков (примерно $4 млрд) и начать масштабную реструктуризацию, чтобы оправиться от убытков. А на прошлой неделе S&P понизило кредитный рейтинг Credit Suisse Group с BBB до BBB-. Это всего на одну ступень выше мусорных бумаг. С начала года акции группы упали на 56%, а капитализация снизилась с $25 млрд до $10,8 млрд.