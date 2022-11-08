ЦБ хочет превратить традиционные ценные бумаги в цифровые активы

Банк России предложил допустить цифровые финансовые активы (ЦФА) к биржевым торгам. А держателям долгосрочных цифровых активов ЦБ считает логичным предоставить налоговые преференции по аналогии со льготами для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Эти инициативы вместе с рядом других включены в новый доклад ЦБ для обсуждений «Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации».