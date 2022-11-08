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ЦБ хочет превратить традиционные ценные бумаги в цифровые активы

Регулятор предложил токенизировать облигации или драгоценные камни
Наталья Заруцкая Михаил Кузнецов
ЦБ планирует позволить клиентам совершать сделки с цифровыми правами на бирже через брокеров и управляющих / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России предложил допустить цифровые финансовые активы (ЦФА) к биржевым торгам. А держателям долгосрочных цифровых активов ЦБ считает логичным предоставить налоговые преференции по аналогии со льготами для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Эти инициативы вместе с рядом других включены в новый доклад ЦБ для обсуждений «Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных