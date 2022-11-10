Сбербанк предложил ЦБ отказаться от обязательных резервов

Сбербанк предложил ЦБ отменить обязательные резервные требования – сейчас кредитные организации должны постоянно держать на своих счетах у регулятора минимальный процент от рублевых и валютных пассивов. Это следует из замечаний «Сбера» к проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2023–2025 гг., с которыми ознакомились «Ведомости». Крупнейший банк предлагает опираться на опыт регуляторов ведущих стран – обязательные резервы (ОР) отменили центробанки Англии, Канады, Австралии, Швеции, Новой Зеландии и Гонконга.