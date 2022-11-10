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Сбербанк предложил ЦБ отказаться от обязательных резервов

Регулятор счел инициативу рискованной
Екатерина Литова Михаил Кузнецов Дмитрий Гринкевич
В ЦБ сочли слишком рискованным предложение Сбербанка отказаться от обязательного резервирования / Сергей Гунеев / РИА Новости

Сбербанк предложил ЦБ отменить обязательные резервные требования – сейчас кредитные организации должны постоянно держать на своих счетах у регулятора минимальный процент от рублевых и валютных пассивов. Это следует из замечаний «Сбера» к проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2023–2025 гг., с которыми ознакомились «Ведомости». Крупнейший банк предлагает опираться на опыт регуляторов ведущих стран – обязательные резервы (ОР) отменили центробанки Англии, Канады, Австралии, Швеции, Новой Зеландии и Гонконга.

Планы ЦБ повысить нормативы ОР могут усугубить проблемы банковской системы, предупреждает Сбербанк. Во-первых, это снизит доходы сектора, что будет сдерживать темпы восстановления капитала пострадавших организаций. Часть расходов банки будут перекладывать на своих клиентов, что приведет к повышению ставок по кредитам, констатирует «Сбер».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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