Что банки предлагают гражданам и бизнесу в «черную пятницу»

У Альфа-банка 22 ноября в приложении клиентам можно будет открывать предложения с секретным кешбэком до 50%, а за покупки на сумму от 1000 руб. – участвовать в розыгрыше 1 млн руб. В отдельной подборке также будут собраны товары и услуги, по которым в дополнение к скидке партнера можно получить кешбэк до 10%. Похожую акцию предлагает «Тинькофф банк» – он запустил для пользователей своего приложения с 17 по 27 ноября персонализированную коллекцию предложений с повышенным кешбэком от более 40 партнеров по электронике, товарам для дома, одежде и проч.