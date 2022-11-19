Что банки предлагают гражданам и бизнесу в «черную пятницу»Чаще всего это скидки на кредиты и повышенный кешбэк
Банки подготовили специальные бонусы для своих клиентов во время «черной пятницы», которая пройдет в России с 24 по 26 ноября. Чаще всего гражданам предлагаются сниженные ставки на займы, пролонгированное бесплатное обслуживание кредиток, повышенный кешбэк и спецусловия на покупки у партнеров, выяснили «Ведомости» на основе ответов розничных игроков.
«Черную пятницу» сложно представить без акций на кредитные и дебетовые карты, так как это наиболее подходящие продукты для оплат, говорит представитель банка «ФК Открытие». По его словам, запуск специальных акций повышает информированность людей о банке и продуктах, а также позволяет привлечь на обслуживание новых клиентов. Подобные мероприятия работают комплексно – и на привлечение новых клиентов, и на удержание текущих, добавляет представитель Альфа-банка. К тому же «черная пятница» – это отличная возможность помочь партнерам увеличить обороты, отмечает представитель «Тинькофф банка».
Скидки и кешбэк
Некоторые банки предлагают скидки и акции для своих клиентов, другие – пытаются ими привлечь новых клиентов.Чаще всего кредитные организации за выполнение определенных условий предоставляют повышенный кешбэк и скидки на покупки, а также проводят розыгрыши среди участников.
У ВТБ в рамках программы лояльности с 11 по 27 ноября клиентам доступны скидки до 50% по промокодам, на товары в каталоге «Мультибонуса» и кешбэк до 55% при покупке в магазинах – партнерах одежды, техники и гаджетов, косметики, предметов интерьера и оплате видеосервисов. С 7 по 27 ноября банк «Хоум кредит» начисляет кешбэк 5% при покупках по кредитке «120 дней без %» на чеки от 3000 руб. в категориях электроника и бытовая техника, одежда и обувь, косметика и парфюмерия, ювелирные украшения и часы, авиа- и ж/д билеты.
У Альфа-банка 22 ноября в приложении клиентам можно будет открывать предложения с секретным кешбэком до 50%, а за покупки на сумму от 1000 руб. – участвовать в розыгрыше 1 млн руб. В отдельной подборке также будут собраны товары и услуги, по которым в дополнение к скидке партнера можно получить кешбэк до 10%. Похожую акцию предлагает «Тинькофф банк» – он запустил для пользователей своего приложения с 17 по 27 ноября персонализированную коллекцию предложений с повышенным кешбэком от более 40 партнеров по электронике, товарам для дома, одежде и проч.
«ФК Открытие» предлагает бонус в 1500 руб. и кешбэк до 10% первым 10 000 новых клиентов, которые впервые оформят кредитную карту «120 дней» или дебетовую Opencard, а также оплатят ею покупки в определенных категориях до 27 ноября.
У «МТС банка» акция длится до 14 декабря и рассчитана на новых и действующих держателей любых карт — они получат 10% кешбэка на покупки в магазинах бытовой техники и электроники, одежды и обуви, а также за любые платежи в приложении. Кроме того все клиенты получат промокод на 45 дней бесплатного пользования подпиской МТС Premium (249 руб. в месяц).
Кредиты
Второй по популярности вариант поощрения и привлечения клиентов – скидки на займы наличными, пролонгирование беспроцентного использования кредитки, а иногда и снижение ставки по ипотеке. Такие предложения в рамках маркетинговых акций увеличивают объем покупок с использованием рассрочки, говорит представитель Совкомбанка.
Зарегистрированным в акции до конца ноября держателям кредитной карты «Халва» Совкомбанк предоставляет 18 месяцев беспроцентной рассрочки на любые покупки заемными средствами у всех партнеров. «МТС банк» до 30 ноября дает новым клиентам бесплатное годовое обслуживание по кредитным картам «MTS cashback» и «МТС weekend». Похожие предложения есть и Уральского банка реконструкции и развития: граждане, впервые открывающие кредитную карту «My freedom» с 15 ноября по 15 января 2023 г., получат год льготного периода. Для этого необходимо в первые 30 дней после оформления карты совершить покупку на любую сумму.
«ФК Открытие» до 27 ноября делает скидки 0,5%-0,9% (их можно суммировать) годовых к базовой ставке по кредиту наличными и рефинансированию при оформлении займов онлайн или с доставкой. Ставка в банке сейчас и по кредиту наличными, и на рефинансирование – от 8,9% при оформлении страховки, без них от 17,8% до 37,2%. С 25 по 30 ноября скидку до 1,5 п. п. к одобренной ставке по кредиту наличными предоставляет и «Зенит»: ставка в банке сейчас – от 5,5% до 31,3%.
В «Абсолют банке» с 22 по 24 ноября пройдет ипотечная «распродажа»: при оформлении кредита на новостройки или вторичное жилье клиенты получат 0,5 п. п. скидки к действующей ставке. Предложение распространяется на ипотеку с господдержкой под 7% и собственные программы банка. На новостройки и вторичное жилье ставки начинаются от 11,5% до 15,7%.
Ипотека – флагманское направление «Абсолют банка» в розничном бизнесе, поэтому именно он участвует в акции, поясняет начальник управления по работе с партнерами Анастасия Сиволапова. По опыту банка, на первичном рынке клиент очень быстро выходит на сделку, поэтому сейчас у заемщиков есть возможность не только получить скидку, но и воспользоваться предложениями от застройщика в рамках «черной пятницы», отмечает она.
Для бизнеса
Скидки и бонусы в «черную пятницу» банки предлагают не только населению, но и бизнесу.
У новых клиентов сегмента малого и среднего бизнеса «Открытие Факторинг» (входит в группу «Открытие») есть возможность до 31 декабря получить финансирование по ставке, равной ключевой ставке ЦБ плюс 1 п. п. — 8,5%. Для участия надо подать заявку на сайте компании, предоставить минимальный пакет документов и заключить договор факторингового обслуживания.
Альфа-банк с 14 по 30 ноября для всех клиентов предлагает 6 месяцев бесплатной подписки на сервис «Альфа-безопасность» (предоставляет услуги по уведомлению о предстоящих проверках, оценивает благонадежность потенциальных работников и помогает во взыскании долгов), кешбэк 50% на валютные переводы, повышенную ставку на депозиты (от 6,7%), специальные условия кредитования (кредитная бизнес-карта с вечным бесплатным обслуживанием), бесплатное подключение овердрафта, скидку 1% по залоговому кредитованию. Также новым клиентам банк бесплатно подключает счет на полгода с бесплатными переводами на счета ИП и юрлиц (на самых популярных тарифах), удваивает баллы по программе лояльности, подключает эквайринг 1% на 3 месяца и начисляет до 3% на остатке на счете.
Эффект скидок
Банки устраивают свои собственные акции. Сбербанк уже пять лет проводит «Зеленый день», предлагая клиентам скидки по продуктам своей экосистемы. В этом году акция прошла 11 и 12 ноября. Выдачи потребительских кредитов за это время на 37% превысили показатели прошлого «зеленого дня», говорит представитель Сбербанка. Рост количества принятых заявок на кредитную карту составил 67% в сравнении с 2021 г., по дебетовым – 4%. Годовых подписок «СберПрайм+» оформлено в 5,1 раза больше, чем в дни без акции, а оборот оплаты по QR-кодам через Sberpay на 38% превысил обычные показатели, отмечает представитель банка.
«Сберстрахование» продало за два дня страховок в 1,5 раза больше, чем в «зеленый день» год назад, и в 5,3 раза больше, чем в обычные дни. Сервисом бронирования квартиры на «Домклик» воспользовались в 3,2 раза чаще, чем в дни без акции, отметил его представитель. На маркетплейсе «Сбермегамаркет» количество заказов превысило обычные значения в 2,6 раза, при этом более 50 000 клиентов сделали заказ впервые.
Газпромбанк проводил акцию на ипотеку: для участия в ней клиенты должны были подать заявку на любую из программ с 9 по 11 ноября и успеть оформить сделку до конца месяца. За это они получили на выбор один или сразу все «подарки» – скидку на все виды страхования от «Согаза», электронную регистрацию за 1 руб. и бесплатный выпуск электронной подписи, а также сведения о кредитном рейтинге из бюро и персональные рекомендации по его улучшению. В прошлую пятницу, 11 ноября, банк увидел рост заявок по ипотеке на 25%, сказал его представитель.