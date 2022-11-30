ЦБ даст банкам 10 лет на создание резервов по заблокированным активам

Неопределенность с заблокированными активами не могла продолжаться длительное время и это нововведение позволяет банкам выработать подход по работе с ними, отмечает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Таким образом, замороженные активы в ближайшее время не будут оказывать существенного давления на финансовые результаты банков. А по мере появления возможности их разморозки либо замещения другими банки в индивидуальном порядке смогут получать работающие активы и распускать резервы, объясняет эксперт. Также этот подход позволяет каждому владельцу таких активов индивидуально подходить к процессу их разморозки, учитывая особенности законодательства в различных юрисдикциях.