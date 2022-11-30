ЦБ даст банкам 10 лет на создание резервов по заблокированным активам

ЦБ даст банкам 10 лет на создание резервов по заблокированным активамЗа это время они должны будут снизить их чистый объем
Банк России объявил новые меры поддержки банков, столкнувшихся с заморозкой активов из-за санкций. Регулятор предоставит им десятилетнюю рассрочку на создание резервов на возможные потери, следует из сообщения ЦБ. В Банке России подчеркивают, что послабление будет распространяться только на полностью заблокированные активы, по которым нет альтернативных источников возмещения. В их числе, в частности, корсчета, межбанковские кредиты, другие требования к иностранным банкам, кредиты и ряд других видов имущества.
Рассрочка не будет распространяться, например, на такие активы, по которым предусмотрены платежи в рублях в пользу российских держателей бумаг, на выпуски замещающих рублевых облигаций.
Мера ЦБ предполагает, что до конца 2032 г. банки должны будут равномерно снижать чистый (за вычетом резервов) объем заблокированных активов. Они смогут уменьшить его двумя способами: постепенно формируя резервы под эти активы либо регулируя их возмещение, например, с помощью взаимозачета требований и обязательств (где возможно), создание отдельного юридического лица. Что касается графика, то через пять лет размер созданных резервов должен будет составлять 50% активов, а к декабрю 2032 г. – 100%.
При использовании рассрочки банк должен будет зафиксировать стоимость активов в бухгалтерском балансе в рублях по курсу, который отдельным актом установит ЦБ. Это позволит в дальнейшем избежать «бумажного» результата (прибыли или убытка) от переоценки, говорится в сообщении регулятора.
Все полностью или частично заблокированные активы, с которыми из-за санкций банки не могут совершать операции и сделки, будут исключаться из расчета нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4). В расчет нормативов достаточности капитала они будут включаться с риск-весом в 100%.
Среди других новых мер поддержки – годовое обнуление с 2023 г. требований по надбавкам к нормативам достаточности капитала и их последующее восстановление в течение 5 лет. Вне зависимости от соблюдения нового графика надбавок банки смогут выплачивать вознаграждение своему менеджменту для сохранения мотивации к быстрому восстановлению финансовой устойчивости, уточняет ЦБ.
При этом выплата дивидендов будет ограничена в зависимости от соблюдения графика надбавок:
- если временный уровень нарушен – распределять прибыль нельзя;
- если значение норматива находится между временным уровнем и целевым (3,5% – для системно значимых, 2,5% – для остальных банков с универсальной лицензией) – можно направлять до 50% прибыли текущего года и 0% прибыли прошлых лет;
если целевые уровни надбавок соблюдены – ограничений нет.
Объем замороженных активов ВТБ составляет «порядка 600 млрд руб.», заявлял в сентябре предправления госбанка Андрей Костин.
Неопределенность с заблокированными активами не могла продолжаться длительное время и это нововведение позволяет банкам выработать подход по работе с ними, отмечает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Таким образом, замороженные активы в ближайшее время не будут оказывать существенного давления на финансовые результаты банков. А по мере появления возможности их разморозки либо замещения другими банки в индивидуальном порядке смогут получать работающие активы и распускать резервы, объясняет эксперт. Также этот подход позволяет каждому владельцу таких активов индивидуально подходить к процессу их разморозки, учитывая особенности законодательства в различных юрисдикциях.
Мера особенно нужна для тех банков, у которых существенный объем заблокированных активов и/или небольшой буфер по капиталу, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Кроме того, многие банки ведут работу по разблокировке или обмену таких активов, поэтому одномоментно создавать сразу 100%-ный резерв может быть нецелесообразно, отмечает она. Предоставление десятилетней рассрочки позволит банкам решить указанные проблемы без того, чтобы резервирование оказало выраженный негативный эффект на капитализацию, добавляет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.