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IT-компаниям не дают льготных кредитов без залога недвижимости

Банки же уверяют, что такие кредиты пользуются популярностью у IT-компаний
Марина Тюняева (Бочкарёва)
IT-компании пожаловались, что не могут получить льготные кредиты, обещанные Минцифры, без залога недвижимости / Unsplash

Крупные банки отказывают IT-компаниям в выдаче льготных кредитов без залога движимого и недвижимого имущества, сообщили «Ведомостям» руководители трех российских IT-компаний.

Сегодня в России действуют две программы льготного кредитования IT-сектора: программа кредитования цифровой трансформации и программа для системообразующих IT-компаний. Первая действует с 2020 г. и должна продлиться до 2024 г., ею воспользовались около 30 IT-компаний, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Вторая была запущена в апреле 2022 г. и действует до конца года. Кредиты по ней получили 14 компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных