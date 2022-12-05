IT-компаниям не дают льготных кредитов без залога недвижимости

Сегодня в России действуют две программы льготного кредитования IT-сектора: программа кредитования цифровой трансформации и программа для системообразующих IT-компаний. Первая действует с 2020 г. и должна продлиться до 2024 г., ею воспользовались около 30 IT-компаний, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Вторая была запущена в апреле 2022 г. и действует до конца года. Кредиты по ней получили 14 компаний.