IT-компаниям не дают льготных кредитов без залога недвижимости

IT-компаниям не дают льготных кредитов без залога недвижимостиБанки же уверяют, что такие кредиты пользуются популярностью у IT-компаний
Крупные банки отказывают IT-компаниям в выдаче льготных кредитов без залога движимого и недвижимого имущества, сообщили «Ведомостям» руководители трех российских IT-компаний.
Сегодня в России действуют две программы льготного кредитования IT-сектора: программа кредитования цифровой трансформации и программа для системообразующих IT-компаний. Первая действует с 2020 г. и должна продлиться до 2024 г., ею воспользовались около 30 IT-компаний, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Вторая была запущена в апреле 2022 г. и действует до конца года. Кредиты по ней получили 14 компаний.
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