Как рынок отреагировал на продление льготной ипотеки

Льготная ипотека по всей территории России будет продлена до 1 июля 2024 г. Об этом в четверг, 15 декабря, сказал Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ставка по такому виду ипотеки будет увеличена с 7 до 8%. Путин также предложил расширить доступ к семейной ипотеке и распространить ее на семьи с как минимум двумя детьми моложе 18 лет. Сейчас такой кредит могут получить семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 г. Ставка по ней равна 6%.