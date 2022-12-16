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Как рынок отреагировал на продление льготной ипотеки

Бумаги девелоперов выросли, банки высказались в поддержку решения
Михаил Кузнецов Наталья Заруцкая Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Льготная ипотека по всей территории России будет продлена до 1 июля 2024 г. Об этом в четверг, 15 декабря, сказал Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ставка по такому виду ипотеки будет увеличена с 7 до 8%. Путин также предложил расширить доступ к семейной ипотеке и распространить ее на семьи с как минимум двумя детьми моложе 18 лет. Сейчас такой кредит могут получить семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 г. Ставка по ней равна 6%.

После новости бумаги девелоперов пошли вверх. Стоимость акций ПИК выросла на 3,87% до 611,4 руб., ЛСР – на 1,34% до 454,2 руб., «Самолета» – на 3,72% до 2484 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных