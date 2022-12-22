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Профучастники хотят продавать больше цифровых активов на дружественных рынках

Они предложили ввести контракты на полезные ископаемые, недвижимость и землю
Михаил Кузнецов
ЦБ предложил допустить ЦФА к биржевым торгам и предоставить для держателей длинных активов налоговые преференции по аналогии со льготами для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов / Евгений Разумный / Ведомости

Ряд предложений Банка России о развитии цифровых финансовых активов (ЦФА) мало соответствует текущим потребностям и уровню развития рынка, говорится в комментариях Национальной финансовой ассоциации (НФА) к докладу ЦБ, которые она направила директору департамента финансовых технологий Банка России Кириллу Пронину. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил президент НФА Василий Заблоцкий. Управляющие и брокеры, в частности, предлагают расширить список традиционных активов для оцифровки и создать возможность для их оборота на дружественных рынках.

При этом основные инициативы, которые ЦБ предложил внедрить на рынке ЦФА и утилитарных цифровых прав (УЦП), рынок поддержал. Доклад о развитии цифровых активов в России регулятор опубликовал для обсуждения 7 ноября. В нем ЦБ, в частности, предложил допустить ЦФА к биржевым торгам и предоставить для держателей длинных активов налоговые преференции по аналогии со льготами для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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