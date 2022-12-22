Профучастники хотят продавать больше цифровых активов на дружественных рынках

Профучастники хотят продавать больше цифровых активов на дружественных рынкахОни предложили ввести контракты на полезные ископаемые, недвижимость и землю
Ряд предложений Банка России о развитии цифровых финансовых активов (ЦФА) мало соответствует текущим потребностям и уровню развития рынка, говорится в комментариях Национальной финансовой ассоциации (НФА) к докладу ЦБ, которые она направила директору департамента финансовых технологий Банка России Кириллу Пронину. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил президент НФА Василий Заблоцкий. Управляющие и брокеры, в частности, предлагают расширить список традиционных активов для оцифровки и создать возможность для их оборота на дружественных рынках.
При этом основные инициативы, которые ЦБ предложил внедрить на рынке ЦФА и утилитарных цифровых прав (УЦП), рынок поддержал. Доклад о развитии цифровых активов в России регулятор опубликовал для обсуждения 7 ноября. В нем ЦБ, в частности, предложил допустить ЦФА к биржевым торгам и предоставить для держателей длинных активов налоговые преференции по аналогии со льготами для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.