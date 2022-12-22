Профучастники хотят продавать больше цифровых активов на дружественных рынках

Ряд предложений Банка России о развитии цифровых финансовых активов (ЦФА) мало соответствует текущим потребностям и уровню развития рынка, говорится в комментариях Национальной финансовой ассоциации (НФА) к докладу ЦБ, которые она направила директору департамента финансовых технологий Банка России Кириллу Пронину. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил президент НФА Василий Заблоцкий. Управляющие и брокеры, в частности, предлагают расширить список традиционных активов для оцифровки и создать возможность для их оборота на дружественных рынках.