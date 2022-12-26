Финансисты пожаловались в ЦБ на закрытость и тарифную политику омбудсмена

Финансисты пожаловались в ЦБ на закрытость и тарифную политику омбудсменаС тональностью обращения к Набиуллиной согласились не все участники рынка
Шесть объединений участников финрынка пожаловались в Банк России на институт финансового уполномоченного и потребовали его реформировать. К председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной обратились Национальный совет финрынка (НСФР), Ассоциация банков России (АБР), СРО микрофинансистов «МиР», «Кооперативные финансы», Лига кредитных союзов и Региональная ассоциация ломбардов (их общее письмо есть у «Ведомостей»).
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