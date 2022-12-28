КС запретил списывать личные средства руководства филиалов банка при его санации

КС запретил списывать личные средства руководства филиалов банка при его санацииВ высшую судебную инстанцию обратились сотрудники банка «Открытие»
Конституционный суд (КС) защитил руководителей и главных бухгалтеров филиалов банков от внесудебных списаний с личных счетов при проведении процедуры санации банков, даже если те не относятся к контролирующим лицам кредитной организации. Суд признал не соответствующими Конституции положения закона «О несостоятельности (банкротстве)». Но исправлять его не требуется, так как оно уже было аннулировано в 2018 г.
Банк России проводил санацию «Открытия» в период с 2017 по 2019 г., после чего заявил о восстановлении его финансовой устойчивости. Поводом к рассмотрению дела стало обращение сотрудников банка «Открытие», которые в тот период занимали руководящие должностные позиции в региональных филиалах: Натальи Коноваловой (Санкт-Петербургский), Веры Лычевой (Архангельский), Ларисы Магеро («Петровский») и Виктора Питернова (Санкт-Петербургский). Установлено, что в ходе мероприятий по оздоровлению банка со счетов обратившихся в суд сотрудников были списаны и не возвращены личные средства, в том числе с депозитных и счетов, на которые перечислялись страховые пенсии и заработная плата. Со счета Питернова было списано $141 000 и 258 000 руб., у Магеро – более 800 000 руб., часть из которых – пенсионные выплаты, у Лычевой – 2,96 млн руб., $12 400 и 9700 евро, а у Коноваловой – 356 000 руб., из которых 250 000 она внесла 14 сентября для частичного досрочного погашения кредита.
Заявители попытались вернуть средства через суд, но суды нижестоящих инстанций пришли к выводу, что принятый Банком России план осуществления мер по предупреждению банкротства является обязательным для любой кредитной организации и одно из положений закона «О несостоятельности» предусматривает прекращение обязательств нуждающегося в финансовой поддержке банка перед лицами, занимающими в нем руководящие должности. Поэтому произведенное в соответствии с этим планом списание средств со счетов управляющих сотрудников законно и обоснованно.
«Руководители и главные бухгалтеры филиалов банков <...> фактически оказываются лишенными возможности оспорить обоснованность применения к ним меры в виде прекращения денежных обязательств, поскольку закон предполагает неопровержимую презумпцию их персональной причастности к обстоятельствам, повлекшим санацию кредитной организации», – решил суд. Это, отмечается в решении, расходится с правовой позицией КС РФ, согласно которой никому не может быть отказано в доказывании того факта, что его поведение являлось разумным и добросовестным.
КС принял решение, что жалобы бывших сотрудников подлежат пересмотру. При этом судебная коллегия отмечает, что на момент подачи жалобы закон «уже не содержал положений о руководителях и главных бухгалтерах филиалов банков как лицах, перед которыми прекращаются обязательства банка» – оно было исключено в 2018 г. Таким образом, устранение этого положения уже не требуется из действующего правового регулирования.
Согласно позиции судебной коллегии, филиалы банка не являются самостоятельными юридическими лицами, их руководство назначается головной структурой и их «самостоятельные решения, как правило, не могут оказать существенного влияния на финансовое положение банка».
Выводы КС автоматически не влекут за собой пересмотр судебных актов, но пострадавшие экс-работники банков могут использовать их в своих делах и «вполне вероятно, что они смогут успешно довести дело до КС», говорит адвокат Арам Григорян. «Фактически этот механизм можно использовать как меру ответственности без исследования вопроса виновности и причинности. Да, сотрудник имеет формальное право оспорить такое списание, но судебная практика сложилась не в их пользу, поэтому право на оспаривание осталось на бумаге», – отмечает Григорян. По мнению юриста, в этом постановлении изложены «сигналы для законодателя» и важно предусмотреть дифференцированный подход к применению этого механизма и внести в закон положения, предусматривающие возврат списанных средств после успешной санации.
Механизм санации кредитных организаций, как он закреплен в законе о банкротстве, довольно часто критикуется, в том числе по причине его неконституционности и непропорционально жестких ограничений, говорит юрист BGP Litigation Виктория Богачева. По ее словам, позиция КС будет актуальной также и для лиц, аналогичные требования которых пока еще рассматриваются судами. «Со ссылкой на постановление КС шансы заявителей на вынесение решений в их пользу возросли. Но что еще более важно, КС указал, что правовые позиции из постановления могли бы быть учтены законодателем при дальнейшем правовом регулировании», – отмечает Богачева. Можно было бы предусмотреть механизм восстановления обязательств банка по отношению к управляющим работникам, если, например, кредитная организация была успешно санирована, предполагает юрист.