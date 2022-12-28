Как ЦБ планирует реформировать банковское регулирование

ЦБ рассматривает введение риск-чувствительного стимулирующего подхода для проектов, которые обеспечат технологический суверенитет России и структурную трансформацию экономики (начало внедрения – 2023–2024 гг.). Размер риска будет зависеть от значимости инициативы. Чем важнее проект, тем меньше будет ограничений. Таксономию ЦБ разработает вместе с правительством.