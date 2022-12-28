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Как ЦБ планирует реформировать банковское регулирование

Пересмотр во многом связан с геополитикой
Екатерина Литова Михаил Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России опубликовал доклад, где представил главные направления регулирования и надзора банковского сектора в период перестройки российской экономики. Реформирование может коснуться обязательных нормативов, валютной части баланса, а также системы страхования вкладов.

Новые стимулы

ЦБ рассматривает введение риск-чувствительного стимулирующего подхода для проектов, которые обеспечат технологический суверенитет России и структурную трансформацию экономики (начало внедрения – 2023–2024 гг.). Размер риска будет зависеть от значимости инициативы. Чем важнее проект, тем меньше будет ограничений. Таксономию ЦБ разработает вместе с правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных