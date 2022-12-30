Банкиры и эксперты назвали ключевые тренды и вызовы для финтеха в 2023 году

Банкиры и эксперты назвали ключевые тренды и вызовы для финтеха в 2023 годуЦифровизация продолжит идти по добровольно-принудительному пути, который рынку диктует ЦБ
В 2023 г. главными задачами финтеха станут запуск цифрового рубля, развитие цифровых финансовых активов (ЦФА), платежных сервисов и Системы быстрых платежей (СБП). Одним из ключевых вызовов для финрынка станет поиск альтернатив трансграничным расчетам, а также начнется движение к новой модели открытых финансов. Эти тенденции финтеха опрошенные «Ведомостями» эксперты и представители банков назвали главными для 2023 г.
Платежи на замену
В 2022 г. активные пользователи смартфонов лишились возможности бесконтактной оплаты – прежде всего из-за ухода с рынка Visa и Mastercard, напомнил гендиректор группы Qiwi Андрей Протопопов. В следующем году, по его мнению, конкуренция развернется вокруг решений, упрощающих процесс оплаты: pay-сервисов, QR-кодов, платежей по биометрии. В лидеры выйдут те участники рынка, которые смогут обеспечить как минимум сопоставимый с привычным для потребителей уровень удобства приложений, считает банкир.