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Банкиры и эксперты назвали ключевые тренды и вызовы для финтеха в 2023 году

Цифровизация продолжит идти по добровольно-принудительному пути, который рынку диктует ЦБ
Наталья Заруцкая
Обрести популярность у пользователей цифровой рубль сможет, только сохранив преимущества наличных / Максим Стулов / Ведомости

В 2023 г. главными задачами финтеха станут запуск цифрового рубля, развитие цифровых финансовых активов (ЦФА), платежных сервисов и Системы быстрых платежей (СБП). Одним из ключевых вызовов для финрынка станет поиск альтернатив трансграничным расчетам, а также начнется движение к новой модели открытых финансов. Эти тенденции финтеха опрошенные «Ведомостями» эксперты и представители банков назвали главными для 2023 г.

Платежи на замену

В 2022 г. активные пользователи смартфонов лишились возможности бесконтактной оплаты – прежде всего из-за ухода с рынка Visa и Mastercard, напомнил гендиректор группы Qiwi Андрей Протопопов. В следующем году, по его мнению, конкуренция развернется вокруг решений, упрощающих процесс оплаты: pay-сервисов, QR-кодов, платежей по биометрии. В лидеры выйдут те участники рынка, которые смогут обеспечить как минимум сопоставимый с привычным для потребителей уровень удобства приложений, считает банкир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных