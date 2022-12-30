Банкиры и эксперты назвали ключевые тренды и вызовы для финтеха в 2023 году

В 2022 г. активные пользователи смартфонов лишились возможности бесконтактной оплаты – прежде всего из-за ухода с рынка Visa и Mastercard, напомнил гендиректор группы Qiwi Андрей Протопопов. В следующем году, по его мнению, конкуренция развернется вокруг решений, упрощающих процесс оплаты: pay-сервисов, QR-кодов, платежей по биометрии. В лидеры выйдут те участники рынка, которые смогут обеспечить как минимум сопоставимый с привычным для потребителей уровень удобства приложений, считает банкир.