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Банки и МФО начали ограничивать выдачи необеспеченных кредитов

Продуктовая линейка сократится, а конкуренция за заемщиков вырастет
Наталья Заруцкая
На рынке, возможно, сократится предложение некоторых видов кредитных продуктов / Андрей Гордеев / Ведомости

Крупные банки и микрофинансовые организации (МФО) начали ограничивать выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Они вынуждены это делать, так как в 2023 г. заработал новый механизм ЦБ – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Он применяется к банкам с универсальной лицензией и МФО, а его цель – количественно ограничивать выдачи займов и снизить в итоге риски закредитованности населения.

Для банков лимиты распространяются на необеспеченные ссуды и кредитные карты и устанавливаются по двум параметрам – показателю долговой нагрузки заемщика (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) и сроку кредита. На кредиты заемщикам с ПДН выше 80% должно будет приходиться не более 25% от всего объема выдаваемых в I квартале 2023 г. необеспеченных займов. Доля кредитов со сроком более пяти лет ограничивается на уровне 10%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных