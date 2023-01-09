Банки и МФО начали ограничивать выдачи необеспеченных кредитов

Банки и МФО начали ограничивать выдачи необеспеченных кредитовПродуктовая линейка сократится, а конкуренция за заемщиков вырастет
Крупные банки и микрофинансовые организации (МФО) начали ограничивать выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Они вынуждены это делать, так как в 2023 г. заработал новый механизм ЦБ – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Он применяется к банкам с универсальной лицензией и МФО, а его цель – количественно ограничивать выдачи займов и снизить в итоге риски закредитованности населения.
Для банков лимиты распространяются на необеспеченные ссуды и кредитные карты и устанавливаются по двум параметрам – показателю долговой нагрузки заемщика (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) и сроку кредита. На кредиты заемщикам с ПДН выше 80% должно будет приходиться не более 25% от всего объема выдаваемых в I квартале 2023 г. необеспеченных займов. Доля кредитов со сроком более пяти лет ограничивается на уровне 10%.