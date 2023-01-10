Банки вновь взяли у ЦБ рекордный объем месячной ликвидности

После новогодних праздников банки пошли в ЦБ за ликвидностью, хотя ее структурный профицит превышает 3 трлн руб.: 9 января они заняли на аукционе репо 1,5 трлн руб. сроком на месяц. Банки получили деньги под залог ценных бумаг по ставке 7,6% годовых на 35 дней, а спрос составил почти 2 трлн руб. В этот же день они привлекли еще 100 млрд руб. под 7,75% на 371 день. Аукционы репо на месяц и год ЦБ запустил весной 2020 г. в разгар кризиса из-за пандемии – в обеспечение регулятор принимает только ОФЗ и облигации регионов и муниципальных образований.