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Банки вновь взяли у ЦБ рекордный объем месячной ликвидности

Ее структурный профицит достиг 3 трлн рублей, но распределен по сектору неравномерно
Екатерина Литова Михаил Кузнецов
Спрос на аукционы репо остается на высоком уровне, так как сохраняется высокая волатильность бюджетных операций в первой половине месяца / Евгений Разумный / Ведомости

После новогодних праздников банки пошли в ЦБ за ликвидностью, хотя ее структурный профицит превышает 3 трлн руб.: 9 января они заняли на аукционе репо 1,5 трлн руб. сроком на месяц. Банки получили деньги под залог ценных бумаг по ставке 7,6% годовых на 35 дней, а спрос составил почти 2 трлн руб. В этот же день они привлекли еще 100 млрд руб. под 7,75% на 371 день. Аукционы репо на месяц и год ЦБ запустил весной 2020 г. в разгар кризиса из-за пандемии – в обеспечение регулятор принимает только ОФЗ и облигации регионов и муниципальных образований.

Сумма в 1,5 трлн руб. максимальная за все время существования месячного аукциона репо. Банки начали активно его использовать в начале ноября 2022 г.: они заняли у ЦБ сначала 1,4 трлн руб. на 28 дней, а спустя месяц, в середине декабря, 1 трлн руб. Таким образом, чистое заимствование 9 января составило 500 млрд руб. До этого механизм особой популярностью не пользовался – лишь в январе 2021 г. ЦБ выдал банкам 1,1 трлн руб., хотя обычно на этих аукционах они не привлекали больше 100 млрд руб. Традиционно во время резкого оттока денег банки пользуются стандартными аукционами сроком на день – неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных