Банки вновь взяли у ЦБ рекордный объем месячной ликвидности

Банки вновь взяли у ЦБ рекордный объем месячной ликвидностиЕе структурный профицит достиг 3 трлн рублей, но распределен по сектору неравномерно
После новогодних праздников банки пошли в ЦБ за ликвидностью, хотя ее структурный профицит превышает 3 трлн руб.: 9 января они заняли на аукционе репо 1,5 трлн руб. сроком на месяц. Банки получили деньги под залог ценных бумаг по ставке 7,6% годовых на 35 дней, а спрос составил почти 2 трлн руб. В этот же день они привлекли еще 100 млрд руб. под 7,75% на 371 день. Аукционы репо на месяц и год ЦБ запустил весной 2020 г. в разгар кризиса из-за пандемии – в обеспечение регулятор принимает только ОФЗ и облигации регионов и муниципальных образований.
Сумма в 1,5 трлн руб. максимальная за все время существования месячного аукциона репо. Банки начали активно его использовать в начале ноября 2022 г.: они заняли у ЦБ сначала 1,4 трлн руб. на 28 дней, а спустя месяц, в середине декабря, 1 трлн руб. Таким образом, чистое заимствование 9 января составило 500 млрд руб. До этого механизм особой популярностью не пользовался – лишь в январе 2021 г. ЦБ выдал банкам 1,1 трлн руб., хотя обычно на этих аукционах они не привлекали больше 100 млрд руб. Традиционно во время резкого оттока денег банки пользуются стандартными аукционами сроком на день – неделю.