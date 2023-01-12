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Льготная ипотека останется драйвером роста рынка в 2023 году

Именно благодаря ей банки смогли поставить рекорд по выдачам в декабре
Наталья Заруцкая
Льготная ипотека останется драйвером ипотечного кредитования, несмотря на повышение ставок / Екатерина Кузьмина / Ведомости

Под конец 2022 г. банкам удалось установить рекорд в ипотечном сегменте: в декабре они выдали гражданам жилищных кредитов на 701,3 млрд руб., следует из предварительных данных исследовательской компании Frank RG. Это максимальное значение за все время исследований, показатель почти вдвое превышает результат ноября и на 7,82% – декабря 2021 г. Но повторить рекорд всего 2021 года, когда банки предоставили 5,7 трлн руб. жилищных кредитов, не удалось: за 12 месяцев выдачи составили 4,85 трлн руб. (-15,8%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных