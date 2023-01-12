Льготная ипотека останется драйвером роста рынка в 2023 году

Льготная ипотека останется драйвером роста рынка в 2023 годуИменно благодаря ей банки смогли поставить рекорд по выдачам в декабре
Под конец 2022 г. банкам удалось установить рекорд в ипотечном сегменте: в декабре они выдали гражданам жилищных кредитов на 701,3 млрд руб., следует из предварительных данных исследовательской компании Frank RG. Это максимальное значение за все время исследований, показатель почти вдвое превышает результат ноября и на 7,82% – декабря 2021 г. Но повторить рекорд всего 2021 года, когда банки предоставили 5,7 трлн руб. жилищных кредитов, не удалось: за 12 месяцев выдачи составили 4,85 трлн руб. (-15,8%).
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