Как будет меняться доходность по вкладам в 2023 году

Хотя ключевая ставка стабилизировалась на уровне 7,5% годовых с середины сентября, банки начали повышать ставки по вкладам после всплеска спроса на наличные у граждан на фоне частичной мобилизации осенью 2022 г. В декабре доходность также продолжила расти – кредитные организации традиционно под конец года предлагают акционные предложения с повышенным процентом. С конца сентября по третью декаду декабря средневзвешенная максимальная ставка выросла на 1,64 п. п. – с 6,54 до 8,18%, подсчитал ЦБ на основе данных топ-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов граждан.