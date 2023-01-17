ЦБ начнет предоставлять банкам ликвидность в юанях

ЦБ начнет предоставлять банкам ликвидность в юаняхЭто своевременный инструмент на фоне возросшего спроса на расчеты в нацвалютах
Банки получат возможность ежедневно привлекать юаневую ликвидность в ЦБ – регулятор с 19 января запускает валютный своп постоянного действия по продаже юаней за рубли сроком на 1 день, сообщил представитель регулятора. Ежедневный максимальный лимит – 10 млрд юаней ( $1,5 млрд по текущему курсу). При необходимости ЦБ будет корректировать эту сумму.
Валютный своп как инструмент поддержания российских банков ликвидностью ЦБ ввел в 2014 г. в период перехода к плавающему курсу – регулятор продавал банкам доллары и евро в обмен на рубли на 1 день. Этот инструмент направлен на обеспечение валютной ликвидностью банков, когда доступ к ней затруднен по не зависящим от них причинам, а также на предотвращение резких изменений котировок валютных свопов в случае кратковременного увеличения спроса участников рынка на иностранную валюту.
Сделки по валютным свопам заключаются на организованных торгах Мосбиржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням. При расчете своп-разницы по юаням в качестве процентной ставки будет применяться Шанхайская межбанковская ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 процентного пункта (п. п.). Стоимость рублевого свопа будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ минус 1 п. п. Расчеты по первой части сделки будут проводиться в дату ее заключения, второй части – на следующий рабочий день.
Исходя из параметров, стоимость привлечения валюты на сутки составит около 5% годовых (по сегодняшним котировкам – 5,35%), пишут аналитики ПСБ в своем telegram-канале. Стоимость юаней от ЦБ выглядит чересчур высокой для обычной ситуации на рынке, отмечают они. Поэтому инструмент носит скорее резервный характер на случай временных разрывов ликвидности, защищая рынок от более резкого взлета ставок на привлечение валюты.
Почему актуальны свопы с юанем
Объемы прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями в сегменте «валютный своп» по паре юань — рубль расширяются, указывает ЦБ. Вместе с увеличением объемов возрастает их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка.
В последние несколько недель участники российского рынка наблюдали дефицит юаневой ликвидности, напоминает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, и рыночные ставки по свопам рубль-юань периодически уходили в отрицательную область. Временный дефицит юаней, по его мнению, может быть связан с быстрым развитием прямых расчетов в нацвалютах между российскими и китайскими компаниями, а также крупными платежами в юанях. Потребности бизнеса опережают развитие финансовой инфраструктуры, поясняет аналитик.
Рынок торговли юанем с 13 января также получил новый импульс после того, как Минфин возобновил продажи юаней из резервов в рамках обновленного бюджетного правила, предполагает Васильев. До 6 февраля регулятор ежедневно будет направлять на рынок около 3,2 млрд руб. (всего 54,5 млрд руб.).
Валютные свопы в юанях ЦБ запустил в период возросшей популярности китайской валюты – доля биржевых торгов с использованием юаня увеличилась с 3% в марте до 33% в ноябре, писал Банк России. Объем торгов юанем за 11 месяцев с фактически нулевых уровней вырос в 41 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорил предправления Мосбиржи Юрий Денисов. Одним из ключевых изменений российского финрынка в 2022 г. он называл смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемов доллара и евро. По его словам, доля дружественных валют в операциях спот в ноябре 2022 г. достигла 34%, в то время как в начале года этот показатель был меньше 0,5%.
Операции с юанем стали набирать популярность с прошлого года, что и спровоцировало появления свопа, говорит главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец. ЦБ управляет прежде всего рублевой ликвидностью, но с опорой на то, что есть в банковской системе. Соответственно, сейчас банки смогут разместить рублевую ликвидность из пассивов и закрыть свою позицию по юаню для обслуживания клиентских операций в активах в китайской валюте, если это востребовано.
Важно отметить, что юань не поменялся местами с операциями с долларом и евро, обращает внимание Донец, которые традиционно использовались как раз для рублевого рефинансирования, то есть их вмененные ставки находились на верхней границе процентного коридора (ключевая ставка, по которым проходят репо и депозитные аукционы, плюс 1 п.п.).
Новый инструмент расширяет возможности банков и других участников финансового рынка для хеджирования и закрытия своих потребностей в валютной ликвидности, считает директор департамента по работе с акциями УК «Система капитал» Константин Асатуров. Также это станет позитивным шагом для крупного бизнеса как с российской, так и китайской стороны, который имеет прямой выход к бирже, добавил эксперт: компании смогут быстро и гибко получать рубли или юани для расчетов по контрактам.
Лимит в 10 млрд юаней является незначительным, чтобы повлиять на банковские балансы, обращает внимание главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Срок 1 день подразумевает, что этот инструмент можно использовать только для сглаживания расчетов между днями, объясняет он, когда поставка юаней ожидается завтра, а продать их нужно уже сегодня. Такая потребность возникает, например, из-за расчетов Т+ (расчеты идут в один из следующих дней) по инструментам на бирже, приводит пример Прокудин.