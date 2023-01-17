ЦБ начнет предоставлять банкам ликвидность в юанях

Валютные свопы в юанях ЦБ запустил в период возросшей популярности китайской валюты – доля биржевых торгов с использованием юаня увеличилась с 3% в марте до 33% в ноябре, писал Банк России. Объем торгов юанем за 11 месяцев с фактически нулевых уровней вырос в 41 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорил предправления Мосбиржи Юрий Денисов. Одним из ключевых изменений российского финрынка в 2022 г. он называл смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемов доллара и евро. По его словам, доля дружественных валют в операциях спот в ноябре 2022 г. достигла 34%, в то время как в начале года этот показатель был меньше 0,5%.