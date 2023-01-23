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Россияне вывели большую часть валюты в иностранные банки

Они предпочли открыть счета за рубежом вместо дедолларизации
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Россияне на фоне роста рисков хранения валюты в России и ухудшения условий по депозитам предпочли открыть вклады за рубежом вместо конвертации накоплений в рубли. Общая сумма валютных сбережений за год принципиально не изменилась, но теперь граждане хранят большую их часть в иностранных банках

Население перевело большую часть своих валютных сбережений на зарубежные счета. Согласно последним данным Банка России, 1 декабря 2022 г. депозиты в иностранной валюте занимали 21%, или 8,4 трлн руб., от всех вкладов населения (40,1 трлн руб.). Но из этой суммы в российских банках в конце года находилось только 3,5 трлн руб. (8,6% от всего объема и 42% – от показателя депозитов в валюте), остальные 5 трлн граждане держали в иностранных организациях (соответственно 12,4 и 58%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных