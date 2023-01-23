Россияне вывели большую часть валюты в иностранные банки

Население перевело большую часть своих валютных сбережений на зарубежные счета. Согласно последним данным Банка России, 1 декабря 2022 г. депозиты в иностранной валюте занимали 21%, или 8,4 трлн руб., от всех вкладов населения (40,1 трлн руб.). Но из этой суммы в российских банках в конце года находилось только 3,5 трлн руб. (8,6% от всего объема и 42% – от показателя депозитов в валюте), остальные 5 трлн граждане держали в иностранных организациях (соответственно 12,4 и 58%).