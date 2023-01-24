ЦБ решил обязать МФО проверять клиентов перед выдачей им кредитов онлайн

ЦБ решил обязать МФО проверять клиентов перед выдачей им кредитов онлайнЭто предотвратит мошенничество с оформлением займов по чужим персональным данным
Банк России обязал микрофинансовые организации (МФО) при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по конкретным параметрам. Об этом говорится в новой редакции базового стандарта для МФО. ЦБ опубликовал документ на своем сайте. Это должно сократить количество попыток мошенников оформить кредит по чужим персональным данным, полагают в регуляторе. Новая версия базового стандарта вступит в силу через три месяца со дня публикации – с 23 апреля.
МФО будут обязаны проверять заемщика минимум по трем параметрам из десяти.
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