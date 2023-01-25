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ЦБ привлек от банков рекордный объем ликвидности

Из-за конвертации валютной части ФНБ в рубли в секторе возник «навес» денежной массы
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Банки размещают на депозитах в ЦБ огромные объемы средств с начала года / Андрей Махонин / Ведомости

В банковском секторе сформировался нетипично большой избыток ликвидности, которую пытается абсорбировать ЦБ: 25 января банки разместили 4,47 трлн руб. в виде депозитов на неделю под 7,46% годовых. Это рекордный объем привлеченных ЦБ от банков средств на одном аукционе за все время ведения статистики с 2002 г.

Банки размещают на депозитах в ЦБ огромные объемы средств с начала года. На декабрьских недельных аукционах банки приносили в ЦБ 2,5–3 трлн руб. Но уже 9 и 10 января регулятор привлек 7 трлн руб. – по 0,9 трлн и 2,3 трлн на однодневных аукционах и 3,8 трлн руб. на недельном. Через неделю банки принесли в ЦБ 5,2 трлн руб. (1,3 трлн на однодневном и 3,9 трлн на недельном). Такого высокого избытка ликвидности столь продолжительное время у банков не было за все время ведения статистики ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных