ЦБ привлек от банков рекордный объем ликвидности

ЦБ привлек от банков рекордный объем ликвидностиИз-за конвертации валютной части ФНБ в рубли в секторе возник «навес» денежной массы
В банковском секторе сформировался нетипично большой избыток ликвидности, которую пытается абсорбировать ЦБ: 25 января банки разместили 4,47 трлн руб. в виде депозитов на неделю под 7,46% годовых. Это рекордный объем привлеченных ЦБ от банков средств на одном аукционе за все время ведения статистики с 2002 г.
Банки размещают на депозитах в ЦБ огромные объемы средств с начала года. На декабрьских недельных аукционах банки приносили в ЦБ 2,5–3 трлн руб. Но уже 9 и 10 января регулятор привлек 7 трлн руб. – по 0,9 трлн и 2,3 трлн на однодневных аукционах и 3,8 трлн руб. на недельном. Через неделю банки принесли в ЦБ 5,2 трлн руб. (1,3 трлн на однодневном и 3,9 трлн на недельном). Такого высокого избытка ликвидности столь продолжительное время у банков не было за все время ведения статистики ЦБ.