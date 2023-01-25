ЦБ привлек от банков рекордный объем ликвидности

Банки размещают на депозитах в ЦБ огромные объемы средств с начала года. На декабрьских недельных аукционах банки приносили в ЦБ 2,5–3 трлн руб. Но уже 9 и 10 января регулятор привлек 7 трлн руб. – по 0,9 трлн и 2,3 трлн на однодневных аукционах и 3,8 трлн руб. на недельном. Через неделю банки принесли в ЦБ 5,2 трлн руб. (1,3 трлн на однодневном и 3,9 трлн на недельном). Такого высокого избытка ликвидности столь продолжительное время у банков не было за все время ведения статистики ЦБ.