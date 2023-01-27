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Банки увидели увеличение суммы и прирост доли онлайн-вкладов в 2022 году

Но размер таких сбережений пока все равно меньше депозитов, открываемых в отделении
Наталья Заруцкая
Сохраняется тренд на развитие онлайн-сервисов по оказанию банковских услуг, поэтому растет средний чек и доля вкладов, открытых онлайн / Максим Стулов / Ведомости

Граждане стали больше доверять дистанционным банковским каналам и открывать вклады онлайн на крупные суммы. В декабре 2022 г. средняя сумма вкладов, открываемых физлицами в офисе и онлайн, впервые сравнялась, сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ. Показатель составил около 750 000 руб. В декабре 78% новых вкладов в банке открывались онлайн – на 12 процентных пунктов больше, чем в начале прошлого года. В других крупных банках также отмечают прирост среднего чека онлайн-вклада, но пока не фиксируют паритета с депозитами, открытыми через отделения.

В прошлом году ВТБ зафиксировал перелом в сберегательном поведении розничных клиентов, говорит начальник управления «Сбережения» банка Наталья Тучкова: средняя сумма вкладов, открываемых физлицами в офисе и онлайн, впервые сравнялась. Это говорит о том, что дистанционные каналы банка стали действительно удобными для большинства клиентов, в том числе пользователей старшего поколения, которые традиционно выбирали для открытия вклада офис банка, отмечает она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных