Банки увидели увеличение суммы и прирост доли онлайн-вкладов в 2022 году

Банки увидели увеличение суммы и прирост доли онлайн-вкладов в 2022 годуНо размер таких сбережений пока все равно меньше депозитов, открываемых в отделении
Граждане стали больше доверять дистанционным банковским каналам и открывать вклады онлайн на крупные суммы. В декабре 2022 г. средняя сумма вкладов, открываемых физлицами в офисе и онлайн, впервые сравнялась, сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ. Показатель составил около 750 000 руб. В декабре 78% новых вкладов в банке открывались онлайн – на 12 процентных пунктов больше, чем в начале прошлого года. В других крупных банках также отмечают прирост среднего чека онлайн-вклада, но пока не фиксируют паритета с депозитами, открытыми через отделения.
В прошлом году ВТБ зафиксировал перелом в сберегательном поведении розничных клиентов, говорит начальник управления «Сбережения» банка Наталья Тучкова: средняя сумма вкладов, открываемых физлицами в офисе и онлайн, впервые сравнялась. Это говорит о том, что дистанционные каналы банка стали действительно удобными для большинства клиентов, в том числе пользователей старшего поколения, которые традиционно выбирали для открытия вклада офис банка, отмечает она.