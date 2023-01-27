Банки увидели увеличение суммы и прирост доли онлайн-вкладов в 2022 году

Граждане стали больше доверять дистанционным банковским каналам и открывать вклады онлайн на крупные суммы. В декабре 2022 г. средняя сумма вкладов, открываемых физлицами в офисе и онлайн, впервые сравнялась, сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ. Показатель составил около 750 000 руб. В декабре 78% новых вкладов в банке открывались онлайн – на 12 процентных пунктов больше, чем в начале прошлого года. В других крупных банках также отмечают прирост среднего чека онлайн-вклада, но пока не фиксируют паритета с депозитами, открытыми через отделения.