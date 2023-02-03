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Банки рассказали о выдаче льготной ипотеки в январе

К концу года объем льготных кредитов на новостройки может составить 1–1,5 трлн руб., считают эксперты
Наталья Заруцкая
Повышение спроса на ипотечные кредиты традиционно для конца года как по базовым программам, так и по программам с субсидированием ставки / Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие банки отмечают в январе рост спроса на льготную ипотеку на новостройки по новым условиям относительно аналогичного периода прошлого года. В Сбербанке по программе с господдержкой граждане взяли кредитов на 36 млрд руб., что на 80% больше, чем в январе 2022 г.

Всего банк в первый месяц года выдал почти 16 000 кредитов на общую сумму более 71,2 млрд руб. по всем льготным программам, следует из данных сервиса «Домклик». Это больше, чем в январе прошлого года, на 10% в количественном выражении и на 60% – в денежном, отмечают аналитики сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных