Банки рассказали о выдаче льготной ипотеки в январе

Банки рассказали о выдаче льготной ипотеки в январеК концу года объем льготных кредитов на новостройки может составить 1–1,5 трлн руб., считают эксперты
Крупнейшие банки отмечают в январе рост спроса на льготную ипотеку на новостройки по новым условиям относительно аналогичного периода прошлого года. В Сбербанке по программе с господдержкой граждане взяли кредитов на 36 млрд руб., что на 80% больше, чем в январе 2022 г.
Всего банк в первый месяц года выдал почти 16 000 кредитов на общую сумму более 71,2 млрд руб. по всем льготным программам, следует из данных сервиса «Домклик». Это больше, чем в январе прошлого года, на 10% в количественном выражении и на 60% – в денежном, отмечают аналитики сервиса.
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