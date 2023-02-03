Банки рассказали о выдаче льготной ипотеки в январе

Всего банк в первый месяц года выдал почти 16 000 кредитов на общую сумму более 71,2 млрд руб. по всем льготным программам, следует из данных сервиса «Домклик». Это больше, чем в январе прошлого года, на 10% в количественном выражении и на 60% – в денежном, отмечают аналитики сервиса.