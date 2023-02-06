Новый проект «СПБ биржи» и Freedom Holding в Казахстане будет называться ITS

Новый проект «СПБ биржи» и Freedom Holding в Казахстане будет называться ITSТехнологии поставляет российская площадка, у которой 10% минус 1 акция
Новая биржа на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане будет называться ITS, сообщили «Ведомостям» источники в двух крупных инвесткомпаниях и подтвердил представитель «СПБ биржи», которая участвует в проекте. По предварительным планам площадка должна запуститься в течение месяца-двух, уточнил топ-менеджер крупного брокера. По его словам, процесс запуска все еще согласуется с казахстанским регулятором. Сроки неоднократно сдвигались, подтверждает собеседник в инвестиционной компании, ссылаясь на обсуждения с местным регулятором.
ITS недавно зарегистрировала юридическое лицо и собрала необходимый пакет документов для получения лицензии Национального банка Казахстана, рассказывает один из собеседников. Без наличия лицензии говорить об опциях, которые станут доступны, преждевременно, добавляет он. Биржа планировала дать клиентам отечественных брокеров (через их «дочек» в Казахстане, на Кипре и проч.) доступ к иностранным бумагам без участия российской инфраструктуры в цепочке, писал летом 2022 г. Frank Media.
«СПБ биржа» является поставщиком технологий и миноритарным акционером «с ограниченным вовлечением в проект», уточнил ее представитель, добавив, что это соответствует долгосрочной стратегии развития компании. «ITS является независимой площадкой с управленческой и юридической точки зрения и все бизнес-решения принимает самостоятельно и в соответствии с законодательством Казахстана и регулированием МФЦА», – резюмировал собеседник.
Площадка связана с Freedom Finance Corp. Домен новой площадки itsx.kz зарегистрирован 31 мая 2022 г. на имя Чингиза Сержановича Канапьянова, следует из данных СПАРК, – его полный тезка является гендиректором компании ITS Tech Ltd. Последняя зарегистрирована 20 мая 2022 г. в МФЦА, следует из реестра международного центра. Владельцем ITS Tech, в свою очередь, является Freedom Finance Corp., следует из отчетности холдинга за первое полугодие 2022 г.
Канапьянов сказал «Ведомостям», что перенаправил вопросы в ITS. Поздно вечером 6 февраля в казахстанском Forbes вышло его интервью в статусе предправления ITS. По его словам, крупнейшим акционером площадки с долей 80% плюс одна акция стал специальный инвестфонд, созданный как некоммерческая организация для инвестиций в развитие финансовой инфраструктуры Казахстана – Foundation for the Support and Development of International Financial Center. Миноритарными акционерами с долей 10% выступил Freedom Kazakhstan Ltd, еще 10% минус одна акция у «СПБ биржи», рассказал Канапьянов.
ITS Tech – это девелоперская IT-компания, которая в ближайшее время будет передана и интегрирована в ITS, сказал «Ведомостям» представитель площадки. Компания была создана Freedom Holding Corp, поскольку на момент ее создания так было «целесообразнее и удобнее».
Новый хаб
Из информации на сайте itsx.kz следует, что ITS позиционируется как «многосторонняя торговая площадка» (Multilateral Trading Facility, MTF), которая будет обеспечивать доступ странам СНГ и EMEA к мировым фондовым рынкам. MTF – тип платформы, к которой могут напрямую подключаться брокеры, банки, хедж-фонды, управляющие компании. Для взаимодействия им необходимо стать членом торговой площадки, а уже через них доступ к инструментам имеют розничные инвесторы. На такой платформе нельзя делать IPO, но она отличается более простым законодательным регулированием и более высокой скоростью транзакций, поясняет собеседник в инвестиционной компании. В остальном MTF фактически ничем не отличается от обычной биржи, резюмирует он. Порядок работы MTF регулирует Директива Европейского союза о рынках финансовых инструментов II (MiFID II). В США MTF известны под названием Alternative Trading Systems (ATS).
ITS предложит свыше 2000 инструментов, котирующихся на NYSE, NASDAQ, LSE, Xetra (Франкфуртская биржа), Euronext (панъевропейская биржа с филиалами в Бельгии, Франции, Нидерландах, Италии, Португалии), HKEX (Гонконгская биржа). На ITS будет доступна торговля до и после основной сессии. «Мы даем возможность торговать глобальными акциями, когда первичные рынки закрыты», – говорится на сайте. Список ценных бумаг будет доступен в ближайшее время.
Перспективы ITS
В Казахстане есть Казахстанская фондовая биржа (KASE), 13,1% которой принадлежит Мосбирже. В прошлом году популярность этой площадки сильно возросла: совокупный объем торгов на KASE в 2022 г. вырос на 50% и составил 261,6 трлн тенге (чуть больше 4 трлн руб.), сообщала торговая площадка. Количество лицевых счетов в центральном депозитарии Казахстана за 2022 г. при этом выросло в 2,5 раза до 547 000 единиц. На базе МФЦА также существует собственная биржа Astana International Exchange (AIX). Ее акционеры – МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ.
«БКС Мир инвестиций» пока рассматривает возможные форматы взаимодействия, говорит представитель брокера. «Финам» сейчас не рассматривает вариант с подключением, но лишь потому, что перспективы новой площадки четко не определены, делится руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов. Но в «Финаме» не исключают, что через какое-то время компания будет на ней представлена. Инфраструктурные возможности брокера – это именно та ценность, которая и продается клиенту сейчас, говорит заместитель гендиректора по активным операциям ИК «Велес капитал» Евгений Шиленков. «Так что мы следим с интересом и ждем, во что это материализуется», – отмечает он.
Казахстан как юрисдикция – рабочая, но чем больше на ней будет русского присутствия, тем больше она будет испытывать давления со стороны Запада, отмечает Шиленков. Вопрос в том, как она будет с этим давлением справляться, говорит эксперт. Многие центральные депозитарии, например, боятся, что, если доля российских активов превысит долю местных, само существование депозитария может быть под угрозой, говорит директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров. «Если площадка будет создана исключительно для российских клиентов, то она может попасть под санкции так же, как и НРД», – опасается он.
По данным управляющего директора ИК «Иволга капитал» Дмитрия Александрова, на начальном этапе площадка не планирует открывать доступ российским брокерам из-за инфраструктурных рисков. С площадкой будут работать исключительно иностранные юрлица, риски санкций на них контролируемы, если сами компании соблюдают все требования, считает он. Большинство международных брокеров российского происхождения управляется независимо от отечественных холдингов и трепетно относится к санкционным рискам, резюмирует Александров. В «Иволге» заинтересованы в подключении к платформе, но смогут сделать это только после появления возможности участия для российских юридических лиц.
Представители МФЦА, Национального банка Казахстана и Банка России не ответили на запрос, представитель Freedom Finance отказался от комментариев.