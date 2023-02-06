Новый проект «СПБ биржи» и Freedom Holding в Казахстане будет называться ITS

Казахстан как юрисдикция – рабочая, но чем больше на ней будет русского присутствия, тем больше она будет испытывать давления со стороны Запада, отмечает Шиленков. Вопрос в том, как она будет с этим давлением справляться, говорит эксперт. Многие центральные депозитарии, например, боятся, что, если доля российских активов превысит долю местных, само существование депозитария может быть под угрозой, говорит директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров. «Если площадка будет создана исключительно для российских клиентов, то она может попасть под санкции так же, как и НРД», – опасается он.