Новый проект «СПБ биржи» и Freedom Holding в Казахстане будет называться ITS

Канапьянов сказал «Ведомостям», что перенаправил вопросы в ITS. Поздно вечером 6 февраля в казахстанском Forbes вышло его интервью в статусе предправления ITS. По его словам, крупнейшим акционером площадки с долей 80% плюс одна акция стал специальный инвестфонд, созданный как некоммерческая организация для инвестиций в развитие финансовой инфраструктуры Казахстана – Foundation for the Support and Development of International Financial Center. Миноритарными акционерами с долей 10% выступил Freedom Kazakhstan Ltd, еще 10% минус одна акция у «СПБ биржи», рассказал Канапьянов.