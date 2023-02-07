Крупные банки за 2022 год выдали более 150 млрд рублей в виде кэшбэка

Крупные банки за 2022 год выдали более 150 млрд рублей в виде кэшбэкаКлиенты стали больше тратить его на ремонт и развлечения
Крупные розничные банки раскрыли объем кэшбэка за 2022 г. – Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и Совкомбанк выплатили клиентам 150 млрд руб., следует из ответов их представителей.
Все банки отмечают рост размеров кэшбэка относительно 2021 г. Больше всего клиентам вернул «Тинькофф банк» – за год банк списал 65 млрд бонусов в виде рублей, на 70% больше, чем в 2021 г., делится его представитель. Все больше производителей и магазинов начали использовать финансовые программы лояльности в качестве альтернативы скидкам, объясняет рост размеров кэшбэка представитель «Тинькофф».
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