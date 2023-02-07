Крупные банки за 2022 год выдали более 150 млрд рублей в виде кэшбэка

Все банки отмечают рост размеров кэшбэка относительно 2021 г. Больше всего клиентам вернул «Тинькофф банк» – за год банк списал 65 млрд бонусов в виде рублей, на 70% больше, чем в 2021 г., делится его представитель. Все больше производителей и магазинов начали использовать финансовые программы лояльности в качестве альтернативы скидкам, объясняет рост размеров кэшбэка представитель «Тинькофф».