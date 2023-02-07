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Крупные банки за 2022 год выдали более 150 млрд рублей в виде кэшбэка

Клиенты стали больше тратить его на ремонт и развлечения
Михаил Кузнецов
Банки отмечают, что в 2022 г. самыми популярными для списывания кэшбэка стали категории, связанные со строительством и развлечениями / Андрей Гордеев / Ведомости

Крупные розничные банки раскрыли объем кэшбэка за 2022 г. – Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и Совкомбанк выплатили клиентам 150 млрд руб., следует из ответов их представителей.

Все банки отмечают рост размеров кэшбэка относительно 2021 г. Больше всего клиентам вернул «Тинькофф банк» – за год банк списал 65 млрд бонусов в виде рублей, на 70% больше, чем в 2021 г., делится его представитель. Все больше производителей и магазинов начали использовать финансовые программы лояльности в качестве альтернативы скидкам, объясняет рост размеров кэшбэка представитель «Тинькофф».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных