Рынок краудлендинга вырос в 2022 году почти до 12 млрд рублей

Рынок краудлендинга вырос в 2022 году почти до 12 млрд рублейБизнес привлек через инвестплатформы на 35% больше займов
Размер рынка краудлендинга в 2022 г. вырос на 35% до 11,6 млрд руб., следует из данных опроса инвестплатформы Money Friends, с результатом которого ознакомились «Ведомости». Он основан на данных от 14 крупнейших игроков, которые занимают примерно 95% рынка, уточнил управляющий партнер площадки Тимур Ксёнз.
Краудлендинг является самым популярным из трех видов краудфандинга, т. е. коллективного привлечения средств через инвестплатформы. В основном его используют субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), которым необходимо быстрое и кратковременное пополнение оборотных средств. По данным ЦБ, на долю этого сегмента в 2021 г. приходилось 64% всех займов. На 2-м месте (35,71%) находится краудинвестинг, т. е. покупка акций компании через инвестплатформы. В сегменте приобретения утилитарных цифровых прав пока запускаются только пилотные проекты.