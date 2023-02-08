Рынок краудлендинга вырос в 2022 году почти до 12 млрд рублей

Краудлендинг является самым популярным из трех видов краудфандинга, т. е. коллективного привлечения средств через инвестплатформы. В основном его используют субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), которым необходимо быстрое и кратковременное пополнение оборотных средств. По данным ЦБ, на долю этого сегмента в 2021 г. приходилось 64% всех займов. На 2-м месте (35,71%) находится краудинвестинг, т. е. покупка акций компании через инвестплатформы. В сегменте приобретения утилитарных цифровых прав пока запускаются только пилотные проекты.