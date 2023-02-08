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Рынок краудлендинга вырос в 2022 году почти до 12 млрд рублей

Бизнес привлек через инвестплатформы на 35% больше займов
Михаил Кузнецов
Основная проблема прошлого и наступившего года не в заемщиках, а в инвесторах / Евгений Разумный / Ведомости

Размер рынка краудлендинга в 2022 г. вырос на 35% до 11,6 млрд руб., следует из данных опроса инвестплатформы Money Friends, с результатом которого ознакомились «Ведомости». Он основан на данных от 14 крупнейших игроков, которые занимают примерно 95% рынка, уточнил управляющий партнер площадки Тимур Ксёнз.

Краудлендинг является самым популярным из трех видов краудфандинга, т. е. коллективного привлечения средств через инвестплатформы. В основном его используют субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), которым необходимо быстрое и кратковременное пополнение оборотных средств. По данным ЦБ, на долю этого сегмента в 2021 г. приходилось 64% всех займов. На 2-м месте (35,71%) находится краудинвестинг, т. е. покупка акций компании через инвестплатформы. В сегменте приобретения утилитарных цифровых прав пока запускаются только пилотные проекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных